academy.moi.gov رابط التقديم في كلية الشرطة 2021 لطلاب الثانوية العامة الدفعة الجديدة

رابط التقديم في كلية الشرطة 2021 أكثر ما يتم البحث عنه بالتزامن مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث يرغب الكثير من الطلاب سنويا بالإلتحاق بكلية الشرطة، وقد تم الإعلان من قبل وزير الداخلية المصرية خلال الايام الماضية عن استعداد الوزارة لاستقبال دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة تبعا للشروط والضوابط اللازمة والمعدل المحدد وهو الحد الادنى للقبول، وقد تم الإعلان عن رابط وخطوات التقديم من قبل الطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كل التفاصيل المتعلقة برابط وخطوات التقديم في كلية الشرطة 2021 لطلاب الثانوية العامة وكذلك الشروط اللازمة للالتحاق بالكلية.

رابط التقديم في كلية الشرطة 2021

حددت وزارة الداخلية المصرية موعد بداية استقبال الدفعة الجديدة من طلاب كليات الشرطة للمؤهلات المختلفة، حيث يبدأ التقديم من قبل طلاب الثانوية العامة للعام الجاري بداية من يوم 5 من شهر أغسطس وحتى يوم 20 من شهر أغسطس، بينما خريجي الثانوية العامة العام السابق تبدأ عملية التقديم من يوم 20 يوليو وحتى 12 اغسطس، على ان يتم التقديم بشكل الكتروني من خلال موقع وزارة الداخلية المصرية على الفور، على أن يخضع الطلاب المتقدمين للامتحان الهيئة .

شروط القبول في كلية الشرطة لحملة الثانوية العامة 2021

وتحدد وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم القبول في كلية الشرطة 2021، ومن أهمها ما يلي.

ألا يكون المعدل الخاص بالطالب أقل من 65%.

يجب ا يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين.

من الضروري ان يكون الطالب مقيد في احد الجامعات المصرية الخاضعة لقانون الجامعات.

يجب أن يتمتع الطالب بسيرة حسنة وسمعة طيبة.

ألا يكون طول الطالب المتقدم أقل من 170 سنتيمتر، والا يكون عمره أكثر من 22 عام.

مواعيد التقديم للالتحاق كلية الشرطة 2021

حددت وزارة الداخلية موعد التقديم لكلية الشرطة لتكون على النحو التالي.