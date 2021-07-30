إعفاء بنك الراجحي يعتبر من الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي إلى المواطنين والقائمين بالمملكة العربية السعودية، ولكنه يضع مجموعة من الشروط حتى يحصل الشخص على إعفاء من القروض المتنوعة التي تتواجد في البنك، وسوف نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل.

إعفاء بنك الراجحي

مصرف الراجحي من المصارف الإسلامية التي تعد من أشهر المصارف على مستوى المملكة العربية السعودية، وهو يقدم الخدمات الجديدة إلى العملاء من المواطنين والمقيمين، وكما أنه يقدم العديد من الخدمات الأخرى، وأهمها القروض دون الشروط المعقدة، والتي تكون مطابقة إلى الشريعة الإسلامية، وعندما يصاب صاحب القرض بعجز كلي أو يتعرض إلى الوفاة.

فإن البنك يقوم بأعفائه من سداد المبلغ المستحق عليه، ولكن لابد من أن يستوفي جميع الشروط التي يضعها البنك ويحضر جميع المستندات التي يشترطها البنك لإثبات حالة المقترض بالنسبة إلى الأفراد الذين يقومون بمحاولة التهرب من سداد القرض، فإنهم تطبق عليهم المحاكمة القانونية.

شروط إعفاء بنك الراجحي

يضع بنك الراجحي مجموعة من الشروط حتى يتمكن الأفراد من الحصول على الإعفاء المقدم من البنك، وأهم هذه الشروط:

تعرض العميل صاحب القرض إلى الموت.

يقدم العميل جميع ما يثبت أنه عاجز عجز كلي.

تقديم جميع الأوراق والبيانات التي تخص القرض.

إذا كان العميل لديه شركاء في هذا القرض لابد من أن يتم تقديم أوراق الشراكة.

الأوراق المطلوبة للحصول على الإعفاء

يطلب البنك من العميل مجموعة من الأوراق وأهمها:

الرقم الذي يخص الحفيظة وتاريخ الصدور والمصدر.

الصورة الضوئية من هوية صاحب القرض الوطنية.

يحضر العميل الصور الضوئية من كارنيه الإقامة الذي يخص المقترض أو المقيم.

الخطاب الذي يتم إرساله من المكان الذي يعمل به المقترض ويتضمن الراتب الشهري الخاص به.

طلب المسمى الوظيفي للعميل الحاصل على القرض.

كافة التقارير التي تخص المقترض.

الدخول إلى الموقع الخاص بمصرف الراجحي الإلكتروني من خلال الرابط المباشر.

قم بالدخول بكتابة الرقم الوطني والبريد الإلكتروني في المكان المخصص لهم.

يتم كتابة جميع البيانات التي يطلبها الموقع بالشكل الصحيح.

طلب يقدمه المقترض عبارة عن طلب إخلاء من المصرف يحتوي على جميع البيانات.

كيفية تقديم طلب إعفاء مصرف الراجحي 1442