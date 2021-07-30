موقع nss.gov.om رابط تسجيل الدعم الوطني للكهرباء 2021 في سلطنة عمان بالرقم المدني 

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل الدعم الوطني للكهرباء 2021 فقد وفرت الحكومة العمانية للمواطنين خدمة التسجيل للحصول على الدعم الوطني للكهرباء 2021 في سلطنة عمان، وهي واحدة من أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة في إطار سعيها الى تخفيف العبء على المواطنين تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد في ظل استمرار جائحة كورونا، وقد أتاحت الحكومة في سلطنة عمان للمواطنين امكانية التسجيل بشكل إلكتروني للحصول على دعم الكهرباء 2021، كما تم تحديد الرابط والخطوات المتبعة في ذلك، لذلك نهتم من خلال هذا المقال بتوضيح كيفية التسجيل في الدعم الوطني للكهرباء 2021 في سلطنة عمان.

الدعم الوطني للكهرباء 2021 في سلطنة عمان

تسجيل الدعم الوطني للكهرباء 2021 حيث يساعد الدعم الوطني التي تقدمه الحكومة بسلطنة عمان بشكل كبير على توفير الراحة للأشخاص داخل السلطنة، حيث يقوم بتخفيف العبء على الأشخاص الأكثر حاجة الى الدعم، وفي ظل جائحة كورونا وتوفير الحكومة العمانية الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني، فقد تم توفير خدمة تسجيل الدعم الوطني للكهرباء أيضا بشكل إلكتروني بسهولة، عبر موقعها الرسمي لدعم الوطني العماني للمواطنين داخل السلطنة لتستفيد كافة الفئات المستهدفة من الدعم الوطني للكهرباء في عمان.

رابط تسجيل الدعم الوطني للكهرباء 2021

خطوات التسجيل الدعم الوطني للكهرباء 2021 فقد حددت الحكومة في سلطنة عمان مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها في إجراء التسجيل إلكترونيا في الدعم الوطني للكهرباء 2021 في سلطنة عمان، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.