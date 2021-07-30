عاجل.. عدة إصابات فى إطلاق نار أمام متجر فى برلين

جدة - نرمين السيد - وأدى انفجار وقع فى المجمع الصناعى الألمانى، إلى مقتل 5 أشخاص، بعد إعلان السلطات عن انتشال جثث ثلاث ضحايا، من تحت أنقاض الموقع المنكوب.

ووقع الانفجار، الثلاثاء الماضى، فى منشأة لإدارة النفايات بمجمع كيمبارك الصناعى، الواقع فى مدينة ليفركوزن قرب كولونيا، فيما سبب الانفجار -الذى أسفر عنه كذلك إصابة 31 شخصا- لا يزال مجهولا.