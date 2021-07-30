جدة - نرمين السيد - وأدى انفجار وقع فى المجمع الصناعى الألمانى، إلى مقتل 5 أشخاص، بعد إعلان السلطات عن انتشال جثث ثلاث ضحايا، من تحت أنقاض الموقع المنكوب.
ووقع الانفجار، الثلاثاء الماضى، فى منشأة لإدارة النفايات بمجمع كيمبارك الصناعى، الواقع فى مدينة ليفركوزن قرب كولونيا، فيما سبب الانفجار -الذى أسفر عنه كذلك إصابة 31 شخصا- لا يزال مجهولا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. عدة إصابات فى إطلاق نار أمام متجر فى برلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.