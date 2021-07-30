إصابة عدة أشخاص إثر إطلاق رصاص خارج متجر في برلين

ذكرت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية أن شخصا أطلق النار في اشتباك وقع في مرأب للسيارات أمام متجر في شمال برلين اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وقالت الصحيفة إن الشخص الذي أطلق النار لم يتم توقيفه من قبل الشرطة وما يزال هاربا. وأوضحت، نقلا عن مصدر أمني، أن المصابين جراء إطلاق الرصاص هم 3 رجال وامرأة. وقالت شرطة برلين إن العملية لا تزال جارية لاعتقال مطلق النار.

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