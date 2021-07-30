إحباط محاولة للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة حوثية مسيرة

جدة - نرمين السيد - وأشار التحالف فى بيان، اليوم الجمعة، إلى ما وصفه "استمرار تهديد الميليشيا الحوثية وبدعم إيرانى لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية فى جنوب البحر الأحمر". واكد البيان أن جهود التحالف أسهمت فى تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

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