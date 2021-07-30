اللجنة العسكرية الليبية تبدأ الإجراءات التحضيرية لإخراج المقاتلين الأجانب

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" البدء فى الإجراءات التحضيرية لإخراج المقاتلين الأجانب من جميع ليبيا، داعية الدول كافة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن فى هذا الشأن، وكذلك مخرجات مؤتمرى برلين 1 و2، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وطالبت اللجنة العسكرية المشتركة فى بيان فى ختام أعمال الجولة الحادية عشرة للجنة بمدينة سرت الليبية اليوم بضرورة وجود مراقبين محليين فى هذه المرحلة، داعيةً حكومة الوحدة الوطنية للإسراع بتعيين وزير الدفاع. كما طالبت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوجود المراقبين الدوليين على الأرض للإسهام فى دعم آلية المراقبة الليبية.

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