الرئيس التونسى يتسلم رسالة من العاهل السعودى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسى، مساء اليوم الجمعة، بقصر قرطاج الرئاسى، وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

كان الرئيس التونسى، قيس سعيد، قد اتخذ عدة قرارات هامة منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسى أنه قرر أيضا تولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتى قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها العديد من المدن التونسية مؤخرا.