إحالة 4 من مسئولى حركة النهضة الإخوانية إلى القضاء فى تونس

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر مسئول بالمحكمة الابتدائية فى تونس، إحالة أربعة أشخاص ينتمون إلى حركة "النهضة" الإخوانية للتحقيق، من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمنى إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشى وثالث كان حارسه الشخصى سابقًا، وذلك بتهمة "محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد"، مساء الأحد 25 يوليو.





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