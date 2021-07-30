منع محاكمة المشتكى عليهم في قضية مستشفى الجاردنز

دوت الخليج :- قرر مدعي عام عمان منع محاكمة المشتكى عليهم بقضية مستشفى الجاردنز ورفع الأوراق إلى النائب العام.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، إن القرار استند إلى تقرير الطب الشرعي وتقرير اللجنة الفنية المنتخبة من الأطباء والمتخصصين الذين أكدوا أن لا علاقة لانقطاع التيار الكهربائي بحادثة الوفاة.
يذكر أن القرار متوقف على المصادقة عليه من قبل النائب العام.
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