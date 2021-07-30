عطل تطبيق سناب شات وحل مشلكة تسجيل الدخول إلى منصة تطبيق التواصل الاجتماعي

قد أعلن تطبيق SnapChat، حل العطل بطريقة رسمية على الصفحة الرسمية الخاصة بالتطبيق، وقد أد الخلل الذي أصاب التطبيق في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعد تعذر دخول المستخدمين إليه، حيث طالب بضرورة تحديث التطبيق يدويًا من متجر التطبيقات وأكدت الشركة أنهم على علم بالمشكلة، موضحة أن إصلاح الخلل يتطلب الوقت، ووعدت بإصلاح الخلل على وجه السرعة.

وقال الحساب الرسمي لتطبيق سناب شات على موقع تويتر قد تم حل المشكلة، إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة، فيرجى تحديث التطبيق يدويًا في متجر التطبيقات، وكان خلال عام، قد أصاب تطبيق سناب شات،أشار الموقع بأن موظفيه حاولوا تسجيل الدخول إلى التطبيق إلا أنه يتعطل في كل مرة يحاولون فيها فتح التطبيق، ما جعل هناك صعوبة للمستخدمين في الدخول على التطبيق وما أدى إلى الكثير منهم للتذمر من هذا الخلل

عطل تطبيق Snapchat

وما تم تعليقه على الخلل الذي قد اشتكى منه مستخدمين التطبيق، قالت شركة سناب شات، إنها على علم بالمشكلة وإصلاح الخلل يتطلب المزيد من الوقت، لكنها وعدت بإصلاح الخلل في أسرع وقت. ويعد سناب شات من التطبيقات الأكثر استخدامًا بين المراهقين والشباب، وتشير الإحصاءات العالمية إلى وجود 166 مليون مستخدم نشط يوميًّا لهذا التطبيق، وأن متوسط عدد السنابات يوميًّا يصل إلى 3 مليارات سنابة في العالم.

حل مشكلة تسجيل الدخول سناب شات

وقد أقرت الشركة المُطورة للتطبيق بوجود مشكلة في حدود الساعة 6:51 مساءا، حيث قالت من حساب دعم Snapchat: نحن على علم بمشكلة تمنع بعض مستخدمي Snapchat من تسجيل الدخول.

انتظر قليلا، نحن نبحث في الأمر ونعمل على إصلاحه! ويأتي هذا الانقطاع في أعقاب خطأ سيئ من يونيو حيث يتعطل إصدار من تطبيق iOS Snapchat عند الإطلاق، وتم إصلاح هذا الخطأ في النهاية في تحديث تم إصداره بعد فترة وجيزة، وقد تفاجأ بعض المستخدمين لتطبيق سناب شات، بوجود مشاكل فنية في التطبيق حاليًا مما تسبب في حالة من الارتباك.فلا تحذف التطبيق وقال الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: عطل عام يصيب Snapchat حاليًا.