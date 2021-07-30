التسجيل في سكني الأراضي المجانية الشروط والطريقة 2021

التسجيل في سكني الأراضي المجانية واحد من أهم الخدمات الإلكترونية التي تم تقديمها في المملكة العربية السعودية عن طريق وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من استلام الأراضي وبنائها لضمان الحصول على مسكن مناسب، وتكمن طريقة التسجيل في سكني الأراضي المجانية في أن يتم إدخال البيانات بشكل صحيح، لذا سنتعرف على شروط الأراضي المجانية بالإضافة على آلية سكني حجز موعد 1443 عبر سكني تسجيل جديد.

التسجيل في سكني الأراضي المجانية

قدمت وزارة الإسكان مجموعة من الحلول المتميزة كي تؤهل المواطنين إلى الحصول على مسكن مناسب وخصوصًا من ينتسبون إلى الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، ويمكن الحصول على سكني الأراضي المجانية من خلال تقديم طلب التسجيل في سكني الأراضي المجانية وفق الخطوات التالية:

قم بالانتقال إلى موقع وزارة الإسكان السعودية.

قم بالنقر على المبادرات من خلال واجهة الموقع الأساسية.

النقر على تبويب منصة سكني.

قم بتسجيل الدخول عن طريق منصة النفاذ الوطني الموحد، والنقر على تبويب الخدمات.

قم بالدخول إلى منتجات الدعم السكني التي توفرها لك المنصة ومن ثم اطلع على المعلومات المتاحة عن البناء الذاتي.

يليها إدخال البيانات التي تخص قطعة الأرض والمدينة من خلال الخيارات المتاحة، وقم بتعبئة البيانات المطلوبة، والموافقة على الشروط والأحكام.

ومن ثم قم بالنقر على الانتهاء لإرسال طلبك والبت فيه.

شروط الأراضي المجانية منصة سكني

وهناك مجموعة من الضوابط والشروط التي تم توفيرها من أجل قبول طلبات التسجيل في سكني للأراضي المجانية وتمثلت تلك الشروط في التالي:

ينبغي أن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على الأراضي المجانية أسرة سعودية مكونة من الزوج والزوجة والأبناء أيضًا، مع الأخذ في الاعتبار أن الأبناء لا ينبغي أن تكون أعمارهم أكثر من 25 عام.

ألا يكون قد تم الحصول على شقق سكنية من الشقق أو الأراضي السكنية التي توفرها الوزارة للمواطنين خلال خمس أعوام ماضية، أو في حال الحصول على الدعم السكني.

ينبغي أن يتم الطلب للأراضي السكنية في نطاق الأراضي التي تقوم الوزارة بطرحها فقط.

والجدير بالذكر، أن الوزارة لم تصرح حتى الآن بمساحة قطع الأراضي المجانية التي تقدمها ولكن أشارت إلى أنها تتناسب مع الجميع.