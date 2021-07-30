خطوات التقديم في وظائف الموارد البشرية عن بعد 2021

التقديم في وظائف الموارد البشرية عن بعد 2021 يعد ذلك وأحد من ضمن الأشياء التي يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بالتقديم في برنامج العمل عن بعد الخاص بوزارة العمل السعودية والذي تم الإعلان عنه منذ فترة علي موقع الوزارة علي شبكة الأنترنت.وظائف الموارد البشرية عن بعد 2021
قدمت وزارة العمل السعودية برنامج العمل عن بعد في العديد من التخصصات العملية والتي تهدف إلي توفير الكثير من الوظائف للمواطنين السعوديين ليتم العمل من المنزل في ظل تطور التكنولوجيا الرهيب الذي تشهدة المملكة في الفترة الحالية، وقد أوضحت الوزارة بإن سوق العمل السعودي سيشهد الكثير من التغيرات في الفترة القادمة وخاصة بعد إمكانية العمل من المنزل.شروط برنامج العمل عن بعد
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم التقديم في برنامج العمل عن بعد حيث تتلخص هذه الشروط في النحو التالي:
- يجب إن يكون المتقدم لهذه الوظائف مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون في عمر لا يقل عن 18 سنة.
- يجب إن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة.
- إن يكون لدية القدرة علي استخدام اجهزة الحاسب الألي.
- يشترط إن يكون لدية حساب أبشر مفعل.
- إن يكون مقيم في المملكة بصفة دائمة أثناء العمل.
- يجب إن لا يكون لدية وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
يتم التقديم في برنامج العمل عن بعد إلكترونياً من خلال موقع البرنامج علي شبكة الأنترنت حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع برنامج العمل عن بعد.
- تقوم باختيار من الصفحة الرئيسة حساب العامل.
- بعد ذلك تقوم بإدخال الأسم ثم رقم الهوية الوطنية.
- إدخال تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.
- تحديد المدينة المقيم فيها ثم بعد ذلك تدخل رقم الهاتف المحمول.
- كتابة كلمة السر والنقر علي زر التسجيل.
- بعد ذلك تقوم بتسجيل دخولك في الموقع.
- البحث عن الوظائف واختيار الوظيفة المتاحة لك.
الوسوم
التقديم في وظائف الموارد البشرية عن بعد 2021 يعد ذلك وأحد من ضمن الأشياء التي يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بالتقديم في برنامج العمل عن بعد الخاص بوزارة العمل السعودية والذي تم الإعلان عنه منذ فترة علي موقع الوزارة علي شبكة الأنترنت.وظائف الموارد البشرية عن بعد 2021
قدمت وزارة العمل السعودية برنامج العمل عن بعد في العديد من التخصصات العملية والتي تهدف إلي توفير الكثير من الوظائف للمواطنين السعوديين ليتم العمل من المنزل في ظل تطور التكنولوجيا الرهيب الذي تشهدة المملكة في الفترة الحالية، وقد أوضحت الوزارة بإن سوق العمل السعودي سيشهد الكثير من التغيرات في الفترة القادمة وخاصة بعد إمكانية العمل من المنزل.شروط برنامج العمل عن بعد
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم التقديم في برنامج العمل عن بعد حيث تتلخص هذه الشروط في النحو التالي:
- يجب إن يكون المتقدم لهذه الوظائف مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون في عمر لا يقل عن 18 سنة.
- يجب إن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة.
- إن يكون لدية القدرة علي استخدام اجهزة الحاسب الألي.
- يشترط إن يكون لدية حساب أبشر مفعل.
- إن يكون مقيم في المملكة بصفة دائمة أثناء العمل.
- يجب إن لا يكون لدية وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
يتم التقديم في برنامج العمل عن بعد إلكترونياً من خلال موقع البرنامج علي شبكة الأنترنت حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع برنامج العمل عن بعد.
- تقوم باختيار من الصفحة الرئيسة حساب العامل.
- بعد ذلك تقوم بإدخال الأسم ثم رقم الهوية الوطنية.
- إدخال تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.
- تحديد المدينة المقيم فيها ثم بعد ذلك تدخل رقم الهاتف المحمول.
- كتابة كلمة السر والنقر علي زر التسجيل.
- بعد ذلك تقوم بتسجيل دخولك في الموقع.
- البحث عن الوظائف واختيار الوظيفة المتاحة لك.
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