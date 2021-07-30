واتساب وميزة جديدة على الأندرويد وأعلى حماية للنسخة الإحتياطية من الدردشة

طرحت شركة واتس اب أخيرا ميزة جديدة على تطبيقها تعمل على زيادة عامل الأمان ، فعندما تكون رسائلك على واتساب في امان وتشفير كامل تكون انت في امان فيعمل واتساب على زيادة عامل الأمان كل يوم فطرح أخيرا ميزة التشفير على نسخة واتساب للرسائل النسخة الاحتياطية وازداد من أمانها بالتشفير حتى لا تكون بين يدى العابثين او المتطفلين على معرفة خصوصيات الآخرين، فقد بدأ تطبيق واتساب، باختبار ميزة تشفير النسخ الاحتياطية محفوظات الدردشة على هواتف أندرويد، في آخر تحديث تجريبي على نظام التشغيل يحمل الرقم 2.21.15.5، لحماية دردشاتك من الوصول الغير مصرح به، وعند استخدام خدمة المراسلة واتساب، يتم تشفير رسائل المستخدمين من طرف إلى طرف.

مما يعني صعوبة معرفة ما يوجد بداخلها وبعد زيادة عامل الامان وتشفير الرسائل المخزنة فيصعب على اي شخص الوصول الى الرسائل بالارشيف الموجودة بالنسخة الاحتياطية ويصعب الوصول إلى البيانات، ووفقا لما ذكرته بعض المواقع المتخصصة في رصد مزايا واتساب التجريبية.

وبعد تفعيل ميزة التشفير على رسائل الواتساب النسخة الاحتياطية فأصبح توافر الميزة حاليا في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق على أندرويد، وعند تمكين ميزة الحماية الجديدة، ستحافظ النسخ السحابية بسجل الدردشة والوسائط احتياطيا بشكل آمن، وفي حالة نسيان رمز المرور أو فقدان مفتاح الاسترداد المكون من 64 رقما، سوف يتم قفل النسخة نهائيا، ولن يكون بإمكان شركة واتساب مساعدتك.

واتساب يختبر دعم تعدد الأجهزة:

ميزة عند طرحها ستسعد كل مستخدمي واتساب حيث تتيح خدمة التراسل لأكثر من واحد وعلى اجهزة متعددة مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف سواء كان لديك هاتف مشترك أم لا، وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي خدمة التراسل لأول، مرة استخدام واتساب عبر ما يصل إلى أربعة أجهزة غير هاتفية، وذلك دون تشغيل الهاتف المسجل أو الاتصال بالإنترنت، ولن تتضمن الأجهزة المتعددة على هاتف آخر.

ميزة جديدة على واتساب لا تفقد مكالماتك المهمة:

وبعد طرح العديد من المزايا على واتساب تأتي ميزة جديدة وهي ميزة التحسينات المخصصة لوظيفة إجراء المكالمات الصوتية أو المرئية، والتي لاقت اهتماما كبيرا من المستخدمين وقد صرح احد خبراء واتساب، وقال لقد أضاف تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، ميزة جديدة لخاصية إجراء المكالمات على إصدار التطبيق على نظامي أندرويد و ios، وتتيح ميزة انتظار مكالمات واتساب للمستخدمين قبول مكالمة صوتية واردة عبر التطبيق أثناء إجراء مكالمة أخرى بالفعل، ووفقا لموقع واتساب الرسمي، إذا اتصل بك شخص ما على تطبيق التراسل، أثناء وجودك بالفعل في مكالمة أخرى سواء صوتية أو مرئية، فستلقى إشعارًا بناءً على نوع المكالمة، وبمجرد تلقي إشعار، يمكنك اختيار الرد أو رفض المكالمة، ولن يؤدي ذلك إلى قطع المكالمة الجارية.

ميزة انتظار المكالمات بتطبيق واتساب:

عمل خبراء واتساب على طرح ميزة على التطبيق ميزة الانتظار ففي حال تلقى المستخدم مكالمة ثانية أثناء تحدثه مع شخص ما، فإن الهاتف سوف يرن وسيرى إشعارا، ويمكن حينها إما رفض هذه المكالمة الثانية ومتابعة المكالمة الأولى أو إنهاء المكالمة الحالية وقبول المكالمة الواردة، حيث يوفر لك واتساب شاشة جديدة تضم خيارين الأول إنهاء المكالمة النشطة وقبول الجديدة، الخيار الثاني هو الرفض.