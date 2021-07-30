عاجل.. ارتفاع منسوب مياه نهر النيل عند الحدود السودانية الإثيوبية

جدة - نرمين السيد - كشف البيان اليومى للجنة الفيضان، أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية "تجاوز اليوم 590 مليون متر مكعب، ما أوصل إيراد منسوب الفيضان إلى 610 مليون متر مكعب".





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية، ووفقا للبيان فقد بلغ معدل التصرفات خلف سدى الروصيرص وسنار أكثر من 500 مليون متر مكعب وسجلت الخرطوم 44.15 متر أقل بـ40 سم من العام الماضى وأقل بمتر و6 سم من منسوب الفيضان 50.16 متر.

أما بالنسبة لنهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية تجاوز الإيراد 230 مليون متر مكعب وإيراده خلف خزان خشم القربة بلغ 240 مليون متر مكعب.

وسجل المنسوب بمدينة عطبرة اليوم 92.14 متر أقل ب 26 سم من منسوب التحسب للفيضان 15.18 متر، وعلى المواطنين فى كل القطاعات أخذ التحوطات اللازمة.

وسوف تشهد جميع القطاعات ارتفاعا بمتوسط 20 إلى 30 سم عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية الذى بلغ معدل 550 مليون متر مكعب فى اليوم مقتربا من إيراد الفيضان 610 مليون متر مكعب.

وسجل التقرير اليومى لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل اليوم ارتفاعا فى منسوب نهر النيل الرئيسى 14متار و 92 سم بارتفاع 50 سم عن الأمس، فيما سجل نهر عطبره 14 مترا و 52 سم بارتفاع 70 سم عن الأمس.