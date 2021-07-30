قتيل و6 جرحى بحادث فى مصنع للكيماويات جنوب روسيا

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصادرها فى أجهزة الطوارئ وحفظ القانون بأن شخصا لقى مصرعه وأصيب عدة آخرين بحروق جراء حادث وقع بمصنع للكيميائيات فى مقاطعة روستوف جنوبى روسيا.





وحسب المصادر، فإن الحادث الذى وقع مساء الخميس فى مصنع "كامينسك"، أدى إلى إصابة 7 عمال بحروق كيميائية، تبلغ 100% من مساحة الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى حيث توفى أحدهم فى وقت لاحق.

وأكدت المصنع فى بيان أصدره اليوم الجمعة نقل 7 من موظفيه إلى المستشفى جراء حريق وقع فى إحدى ورش المصنع فى الساعة الثامنة مساء الخميس، و"تم إخماده فى أسرع وقت بمساعدة طاقم من رجال الإطفاء".

وذكر البيان أنه تسنى منع تسرب انبعاثات ضارة إلى الغلاف الجوى، وفتح تحقيق فى ملابسات الحادث تقوده مجموعة عمل برئاسة ديمترى كابرانوف، مدير قسم صناعة الأسلحة التقليدية والذخيرة والكيمياء الخاصة بوزارة التجارة والصناعة الروسية.