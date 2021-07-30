تحديث سناب شات الجديد 2021 بعد إضافة مزايا جديدة رائعة وتصليح الأخطاء السابقة، قبل التحديث الجديد الي تم إجراءه أمس كان تحديث السناب شات قديم جداً، وقد أضاف التحديث الأخير مزايا عديدة لا يعرفها الكثير من المستخدمين، واليوم نوضح لكم تلك المزايا الرائعة مع تصليح لكافة الأخطاء السابقة ومنها مشكلة تسجيل الدخول، كما يعاني الكثير من المستخدمين من صعوبة مشاركة السناب الخاص بهم على وسائل التواصل الإجتماعي، وتلك هي أحد المزايا الجديدة التي يتمتع بها التحديث الجديد لسناب شات، تحديث سناب شات الجديد 2021 بعد إضافة مزايا جديدة رائعة وتصليح الأخطاء السابقة.

تحديث سناب شات الجديد 2021

بعد التحديث الأخير في سناب شات والذي حدث منذ عدة ساعات، أصبح الأن يمكنك إضافة خلفية أو تغير صورة السيلفي أو رمز الصورة، كما يمكنك مشاركة الصورة مع أصدقائك في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتغيير ملابس الصورة المُجسمة التي توضح صورة مُقربة لك، وقد أصبحت إعدادات سناب شات في اليسار بعد التحديث الجديد، كما يمكنك إضافة صورة إلى قصتك على سناب شات أو منصة الأضواء وخريطة سناب شات، وقد أصبحت عملية المشاركة على مواقع التواصل الإجتماعي أكثر سهولة.

إضافة مزايا جديدة في تحديث السناب

نلاحظ في التحديث الأخير عدة خيارات للخلفية منها تغير الملابس، تغيير صورة السيلفي، تعديل الصورة الرمزية و الوضعيات والخلفيات وهذا هو الجديد في تحديث سناب شات الجديد، حيث أصبح يمكنك تغيير الخلفية خلف الشخصية، عبر الاختيار من بين خلفيات متعددة مع تغيير وضعية الخلفية من عدة وضعيات مختلفة، كما نلاحظ ظهور خيار جديد وهو المشاركة، لتتمكن من مشاركة السناب بأسهل طريقة وبه الرمز.

حل مشكلة سناب شات

تم حل كافة مشاكل سناب شات بعد التحديث الأخير، و الذي أصدرته الشركة منذ عدة ساعات، وقد لاحظ الكثير من مستخدمي سناب شات ظهور مشكلة تسجيل الدخول في الأونة الاخيرة، وهذه المشكلة تابعة للشركة وليس للبرنامج، وتم حل المشكلة تماماً وإصلاح كافة مشاكل سناب شات، مع تحديث سناب شات الجديد 2021 والذي يحتوي على مزايا عديدة، تحديث سناب شات الجديد 2021 بعد إضافة مزايا جديدة رائعة وتصليح الأخطاء السابقة.