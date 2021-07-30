ميزات جديدة تطبيق واتساب WhatsApp GB وخدمة الرد تلقائياً على الرسائل 2021

يعد تطبيق واتساب GB ،هو نسخة معدلة من تطبيق واتساب الأخضر مخصصة لهواتف أندرويد، شائع الاستخدام في جميع أنحاء العالم، ويفضل البعض استخدامه نظرًا لتعدد مميزاته وخياراته المذهلة، ومن المحتمل أن يكون السبب وراء شعبيته المتزايدة هو ميزاته الإضافية، والتي يفتقر إليها تطبيق التراسل الأصلى، على الرغم من أنه تم تحذير العديد من المستخدمين من خطورة مثل تلك التطبيقات إلا أن هناك الكثير من المشتركين مازالوا يستخدمونه وجاءت خطورة هذا التطبيق من أنه نسخة غير رسمية من التطبيق ومن الوارد أن يكون حاملًا للفيروسات.

ميزات جديدة GBWhatsApp

يأتي تطبيق التواصل المعدل GB واتس آب، مع ميزات إضافية مثل الرد التلقائي على الرسائل، وإرسال العديد من الصور، والحصول على المزيد من السمات اللونية لتصميم التطبيق، وميزة تنزيلات الحالة، و كما يتيح التطبيق المزيد من الوظائف الخاصة بالدردشات الفردية والجماعية.

ويتيح تطبيق واتساب جي بي GBWhatsApp، لمستخدميه إمكانية رؤية حسابات المستخدمين النشطة من جهات اتصالهم المتصلة بالإنترنت في أي وقت، بالإضافة إلى ميزة نسخ الرسائل النصية الجماعية، والسمات المخصصة.

ومن أبرز التي يقدمها GBWhatsApp، ثلاثة مزايا خارقة تجعل المستخدمين قادرين على استخدامه في وضع التخفي مثل ميزة إخفاء آخر ظهور، وإخفاء علامة القراءة الزرقاء، أو خيار الاستلام، كما يتيح لك أيضًا خيار تكرار حالة الأصدقاء، وتغيير رمز المكالمة الفائتة والمكالمات الملونة.

خدمة الرد تلقائياً على الرسائل

خلال الفترة الأخيرة قد تم التزايد في تحميل تطبيق GBWhatsapp لأن تصميمه مشابه جدًا في الاسم للتطبيق الأصلي المنتشر على متجر جوجل بلاي، هذا ما جعل أصحاب الهواتف الذكية يسعون إلى تطويره من خلال الفريق الرسمي، ذلك وقد وصل هذا التطبيق إلى درجة كبيرة من التوتر من بين العديد من مستخدميها في أجزاء كثيرة من العالم. تم توفير الكثير من الميزات بالإضافة إلى المتطلبات التي لم تعد موجودة في الإصدار العادي.

حيث قام واتساب بتحذير مستخدميه من تحميل هذا التطبيق للدردشة وأنهم يجب عليهم المطالبة بضرورة البحث عن المنصات الرسمية. لكن العديد من مستخدمي تطبيق gb whatsapp يرى فيه الكثير من الميزات وأنه يمكن استخدامه كبديل قوي للإصدار العادي.