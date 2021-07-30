شروط دخول الأسواق و المراكز التجارية من الأحد القادم في السعودية

لكل من يرغب في التسوق في إحدى المراكز التجارية يجب اتباع الشروط التي يتم توافرها حيث تم إعلانها من وزارة التجارة، وتعد هى شروط يتم تطبيقها من يوم الأحد الموافق 22 من ذى الحجة 1442 الموافق 1 من شهر أغسطس 2021 وعند عند اتاحت هذه الشروط الخاصة بتطبيق توكلنا، لم يتم السماح بالتسوق وتعد يتم ارتباطها بجرعات اللقاح. وأضاف حنفى أيضاً أن هذا التطبيق تابع لوزارة الداخلية، و بواسطة هذا التطبيق يمكننا أن يتم التعرف على الوضع الصحي للمستخدم وذلك عن طريق أكواد ملونة من خلالها يتم حفظ الخصوصية وذلك من خلال بيانات رسمية قظ يتم وصولها لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية وهذا التطبيق يتكون من ثلاثة بنود وهما أولا الجواز الصحي ومن خلاله يتم حصول المستخدم على لقاح كورونا أو اذا لم يصبه الدور، ومن خلال فحص كورونا يتم بواسطته إذا تم عمل مسحة للفيروس أو لا، ويعد الوضع الصحي هو أهم وضع يتم احتوائه على الأكواد الملونة، باللون الأخضر الغامق يتم توضيحه أن المستخدم قد أكمل جرعات اللقاح.

أن يكون تطبيق توكلنا مفعل و بحضور الهاتف. يتم التأكيد من قبل الوزارة أن يكون المتسوق محصن جرعتين. أو محصن جرعة واحدة. أو محصن متعافي. يتم استثناء من ذلك الفئات العمرية التي تعد غير ملزمة باللقاح وذلك حسب السن وأيضاً الحالة الصحية.

شروط دخول الأسواق والمراكز التجارية من الأحد القادم وهي كالاتي:ما هو تطبيق توكلنا و ما أهميته لقاح كورونا

المملكة العربية السعودية يتم اتخاذها العديد من الخطوات اللازمة وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، ذلك عملت على تنظيم التعاملات من خلال التطبيق واستطاعت تنظيمه من خلال التسوق والمواعيد أيضا التموين، ويتم ارتباط هذا التطبيق من خلال أحدث التقنيات الخاصة بالمرضى ايضا المتعافين، ويام الحجز من خلال هذا التطبيق ليتم أخذ جرعات اللقاح والتي تم إعلانها بواسطة المملكة العربية السعودية عن إجراءات شديدة ويتم أخذ الجميع هذه الجرعات.

وتطبيق توكلنا أصبح لديه الكثير من المعلومات الكافية عن المتعافين ايضا المصابين والذي تم أخذهم الجرعة الأولى أيضا الجرعة الثانية من اللقاح والمتعافين نهائيآ، من خلالة استطاعت وزارة التجارة بعمل هذه الشروط التى تم ذكرها لكل من يرغب بالتسوق في أحد المراكز التجارية حتى يتم التأكد من عدم انتشار هذا الفيروس