قيادى فى النهضة يرفض دعوة الغنوشى لنزول الشارع: حياة التونسيين خط أحمر

جدة - نرمين السيد - أكد القيادى فى حزب حركة النهضة الإخوانى فى تونس، سمير ديلو، اليوم الجمعة، رفضه لدعوة زعيم الحركة راشد الغنوشى للنزول إلى الشارع، مشددًا على أن اللجوء للعنف وتعريض حياة التونسيين للخطر خط أحمر.





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