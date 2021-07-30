21 وفاة و1055 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :– أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 21 وفاة و1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10 آلاف وفاة و767327 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة، اليوم، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا، وصل إلى 9357 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 78 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 81 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 661 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 5 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 26 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 661 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 749025 حالة. كما أشار إلى إجراء 25277 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8426429 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 4.17 بالمئة.