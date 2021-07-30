natega رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وخطوات الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

natega رابط نتيجة الدبلومات الفنية، يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن natega رابط نتيجة الدبلومات الفنية للحصول على النتيجة والاستعلام عنها، وقد أعلن الوزير بالأمس عن نسب النجاح وكذلك أسماء الطلبة الأوائل وقام بتهنئتهم وأعلن أن النتيجة سيتم رفعها على الموقع خلال ساعات، وبالفعل ظهرت النتيجة صباح اليوم على موقع الوزارة وعلى بوابة التعليم الفني لنتائج الامتحانات وعدد من المواقع الرسمية التابعة للوزارة مثل اليوم السابع، وبشر الوزير بأن نسب النجاح مرتفعة عن نسب العام الماضي، مما تفاءل الطلاب وتحمسوا للتعرف على النتيجة، وسوف نوضح لكم في مقال اليوم رابط النتيجة وطريقة الاستعلام عنها بخطوات بسيطة.

natega رابط نتيجة الدبلومات الفنية

اجتاز طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات بجميع الأقسام صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، وانتهوا فعليًا من أداء الامتحان وبدئوا بالبحث عن natega رابط نتيجة الدبلومات الفنية خصوصًا بعد أن أعلن الوزير بالأمس عن الأوائل حيث قام بتهنئتهم وبالتالي توقع الطلاب ظهور النتيجة في القريب العاجل، وقد ظهرت النتيجة اليوم وجاءت النتيجة مبشرة للجميع وحصلوا على مجاميع عالية.

natega رابط نتيجة الدبلومات الفنية والاستعلام عن النتيجة

يرغب الطلاب في الحصول على natega رابط نتيجة الدبلومات الفنية ويرغبون في الاستعلام عنها حيث أنها ظهرت في صباح اليوم بعد إعلان الوزير عن الأوائل بالأمس ، وللإطلاع على نتائج الدبلومات الفنية ينبغي اتباع الخطوات التالية، وهي كالتالي:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم أو بوابة التعليم الفني.

الضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

الاختيار بين الأقسام هل تجاري، صناعي، زراعي، فندقي.

اختيار النظام إما خمس سنوات أو ثلاث سنوات.

تسجيل جميع بيانات الطالب الطالب من اسمه ورقم جلوسه.

النقر على كلمة الاستعلام عن النتيجة.

بعدها تظهر تفاصيل النتيجة.

إذن يمكنكم الآن الدخول الآن على موقع بوابة التعليم الفني والاستعلام عن نتائجكم برقم الجلوس أو الاسم وسوف تظهر النتيجة أمامكم بالتفصيل بالمجموع والنسبة المئوية، ولا تقلقوا فالوزير بشر بنسب نجاح عالية إذا ما قورنت مع الأعوام السابقة، ولكن عليكم التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح قبل الضغط على بحث.