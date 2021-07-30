طريقه تحميل whatsApp واتساب الذهبي أخر إصدار ٢٠٢١

يبحث العديد من محبي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيقات المراسلة الفورية، ومن أهم هذه التطبيقات الواتساب بمختلف أنواعه سواء الأزرق أو الأصلي الأخضر أو الذهبي، فمن خلال موقعنا ثقفني بدء العديد يتسائل حول تحديث التطبيقات بالخطوات وكيفية تحميل التطبيق، حيث يعد تطبيق الواتساب أحد أهم التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي ويتميز بعدة مميزات، ومن خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال نعرض مميزات الواتساب الذهبي وطريحقة تحميل التطبيق بالخطوات.

ميزة الأمان: يتميز التطبيق أنه برنامج أمن بنسبة حماية 100% وتزداد نسبة حماية الحساب من قبل الأفراد وثقتهم والطمأنينة له.

ميزة الخصوصية: بعد التحديث الأخير يتميز البرنامج بالخصوصية العالية في حفظ الدردشات وحفظ الاستوري الخاص بالمستخدم

ميزة اتزان المظهر: أن التطبيق يعتمد على خلفيات وألوان متناسقة مع بعضها البعض بريحة، وهادئة للعين حتى لا تسبب أي ضرر للبصر.

ميزات الواتساب الذهبي

يمكن البحث عن تطبيق الواتساب من خلال محرك البحث عبر جوجل ويتم تحميله بكل سهولة ويسر، كما يتميز التطبيق بالعديد من المميزات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها، وقد حاز على نسبة عالية من مستخدمي التطبيق من مختلف أنحاء العالم.

يعد تطبيق واتساب الذهبي، نسخة متطورة للواتساب العادي تم إصداره على يد المبرمج العربي ويدعى “أبو عرب”

عمل نسخة احتياطية للدردشات على الواتساب العادي وذلك لاسترداد هذه النسخة بعد تحميل التطبيق مباشرة ،وذلك عن طريق الدخول الى اعدادات الواتس اب ثم، واختيار عمل نسخة احتياطية للدردشات الدخول الى مدير الملفات بالهاتف المحمول واختيار الذاكرة الداخلية للهاتف نقوم بفتح مجلد whatsApp ونختار كلمة اعاده تسميه للمجلد نقوم بتغير اسم المجلد من WhatsApp إلى WhatsApp plus وبعد تحميل التطبيق ،نقوم بفك بفك النسخة الاحتياطية بنفس الطريقه السابق إعلانها

وبعد ذلك يمكنك الاستمتاع بالتجربة المميزة من خلال تحميل برنامج واتساب الذهبي الذي يعد أحد أفضل مواقع التواصل الاجتماعي في العالم ويضمن لك هذا التطبيق أعلى درجة من الخصوصية، والأمان الكامل هذا وقد شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، درجة كبيرة جدا فى حياتنا ،حيث أصبح الكثير منا يعتقد أنها من متطلبات الحياة الأساسية ، ولا يمكن الاستغناء عنها مطلقا ، فمنا يمكن استخدامها في عمله، أو في دراسته، ولهذا نبحث عن تطبيق أكثر أمان، و خصوصية، ولهذا يعد تطبيق واتساب الذهبي من أهم ،وأشهر التطبيقات التي تضمن لك هذه المميزات،على عكس بقى تطبيقات التواصل الاجتماعى ولهذا فأن تحميلك لهذا التطبيق يعد أهم استخدام لضمان اسرار فى العمل ، أو في دراستك.