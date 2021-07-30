تقويم العام الدراسي 1443 الجديد في الجامعات السعودية

كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن بدأها في تطبيق نظام تعليمي جديد مع بداية العام المقبل، وتم الإعلان عن ملامح النظام الجديد من قبل وزير التعليم في المؤتمر الصحفي الذي قام بعقده، حيث كشف الوزير أن نظام الدراسة سيكون على رأس الجوانب التي سيتم تغييرها، حيث سيتكون العام الدراسي من ثلاث فصول بدلًا من فصلين فقط، حيث ستقوم الوزارة بالعمل على زيادة مستوى الاستفادة من المواد العلمية التي سيتم تقديمها للطلاب من خلال زيادة عدد ساعات الدراسة، حيث كشفت الدراسات التي أجرتها الوزارة مع الجهات المسؤولة، أن الطالب بالمملكة بحاجة إلى المزيد من الوقت والمعلومات، ليتمكن من الوصول لأقرانه في الأنظمة المتطورة، وكشفت الوزارة كذلك عن تقويم العام الدراسي 1443 الجديد الذي سيتم تطبيقه في الجامعات السعودية.

تقويم العام الدراسي 1443 الجديد

قام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، باعتماد تقويم العام الدراسي الجديد 1443 والإعلان عنه، وسيبدأ العام الدراسي في يوم 21 محرم 1443 بينما سينتهي يوم الأول من ذي الحجة 1443، على أن يتكون العام الدراسي من ثلاث فصول، كما ستقوم الوزارة بفتح باب الدراسة في الصيف، وقد جاءت ملامح النظام الجديد وفقًا لما أعلنته الوزارة كالتالي: