تقويم العام الدراسي 1443 الجديد في الجامعات السعودية

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كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن بدأها في تطبيق نظام تعليمي جديد مع بداية العام المقبل، وتم الإعلان عن ملامح النظام الجديد من قبل وزير التعليم في المؤتمر الصحفي الذي قام بعقده، حيث كشف الوزير أن نظام الدراسة سيكون على رأس الجوانب التي سيتم تغييرها، حيث سيتكون العام الدراسي من ثلاث فصول بدلًا من فصلين فقط، حيث ستقوم الوزارة بالعمل على زيادة مستوى الاستفادة من المواد العلمية التي سيتم تقديمها للطلاب من خلال زيادة عدد ساعات الدراسة، حيث كشفت الدراسات التي أجرتها الوزارة مع الجهات المسؤولة، أن الطالب بالمملكة بحاجة إلى المزيد من الوقت والمعلومات، ليتمكن من الوصول لأقرانه في الأنظمة المتطورة، وكشفت الوزارة كذلك عن تقويم العام الدراسي 1443 الجديد الذي سيتم تطبيقه في الجامعات السعودية.تقويم العام الدراسي 1443 الجديد
قام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، باعتماد تقويم العام الدراسي الجديد 1443 والإعلان عنه، وسيبدأ العام الدراسي في يوم 21 محرم 1443 بينما سينتهي يوم الأول من ذي الحجة 1443، على أن يتكون العام الدراسي من ثلاث فصول، كما ستقوم الوزارة بفتح باب الدراسة في الصيف، وقد جاءت ملامح النظام الجديد وفقًا لما أعلنته الوزارة كالتالي:
- موعد بداية العام الدراسي الجديد سيوافق يوم الأحد 21 محرم 1433.
- موعد إجازة اليوم الوطني، ستوافق يومي الأربعاء والخميس الموافق 15 و 16 صفر 1443.
- موعد إجازة نهاية أسبوع مطلوبة ستوافق يومي الأحد والاثنين الموافق 11 و 12 ربيع الأول 1443.
- موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة ستوافق يوم الخميس الموافق 29 ربيع الأول 1443.
- موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الأول ستوافق نهاية الدوام في يوم الخميس 20 ربيع الآخر 1443.
- موعد بداية الدراسة بعد انتهاء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول ستوافق يوم الأحد 1 جمادي الأول 1443.
- موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد 15 جمادي الأول 1443.
- موعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ستبدأ من نهاية الدوام ليوم الخميس الموافق 3 جمادي الآخر 1443.
- موعد بداية الدراسة بعد انتهاء إجازة الفصل الثاني ستوافق يوم الأحد 13 جمادي الآخرة 1443.
- موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة ستوافق يومي الأربعاء والخميس 1 و 2 رجب 1443.
- موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني ستوافق نهاية الدوام ليوم الخميس 7 شعبان 1443.
- موعد بداية دراسة الفصل الدراسي الثالث ستوافق يوم الأحد 17 شعبان 1443.
- موعد بداية إجازة عيد الفطر ستوافق نهاية الدوام ليوم الاثنين 24 رمضان 1443.
- موعد بداية الدراسة بعد انتهاء الإجازة ستوافق يوم الأحد 7 شوال 1443.
- موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة ستوافق يوم الأربعاء والخميس 24 و 25 شوال 1443.
- موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة ستوافق يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 ذو القعدة 1443.
- موعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي ستبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1 ذي الحجة 1443.
الوسوم
كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن بدأها في تطبيق نظام تعليمي جديد مع بداية العام المقبل، وتم الإعلان عن ملامح النظام الجديد من قبل وزير التعليم في المؤتمر الصحفي الذي قام بعقده، حيث كشف الوزير أن نظام الدراسة سيكون على رأس الجوانب التي سيتم تغييرها، حيث سيتكون العام الدراسي من ثلاث فصول بدلًا من فصلين فقط، حيث ستقوم الوزارة بالعمل على زيادة مستوى الاستفادة من المواد العلمية التي سيتم تقديمها للطلاب من خلال زيادة عدد ساعات الدراسة، حيث كشفت الدراسات التي أجرتها الوزارة مع الجهات المسؤولة، أن الطالب بالمملكة بحاجة إلى المزيد من الوقت والمعلومات، ليتمكن من الوصول لأقرانه في الأنظمة المتطورة، وكشفت الوزارة كذلك عن تقويم العام الدراسي 1443 الجديد الذي سيتم تطبيقه في الجامعات السعودية.تقويم العام الدراسي 1443 الجديد
قام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، باعتماد تقويم العام الدراسي الجديد 1443 والإعلان عنه، وسيبدأ العام الدراسي في يوم 21 محرم 1443 بينما سينتهي يوم الأول من ذي الحجة 1443، على أن يتكون العام الدراسي من ثلاث فصول، كما ستقوم الوزارة بفتح باب الدراسة في الصيف، وقد جاءت ملامح النظام الجديد وفقًا لما أعلنته الوزارة كالتالي:
- موعد بداية العام الدراسي الجديد سيوافق يوم الأحد 21 محرم 1433.
- موعد إجازة اليوم الوطني، ستوافق يومي الأربعاء والخميس الموافق 15 و 16 صفر 1443.
- موعد إجازة نهاية أسبوع مطلوبة ستوافق يومي الأحد والاثنين الموافق 11 و 12 ربيع الأول 1443.
- موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة ستوافق يوم الخميس الموافق 29 ربيع الأول 1443.
- موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الأول ستوافق نهاية الدوام في يوم الخميس 20 ربيع الآخر 1443.
- موعد بداية الدراسة بعد انتهاء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول ستوافق يوم الأحد 1 جمادي الأول 1443.
- موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد 15 جمادي الأول 1443.
- موعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ستبدأ من نهاية الدوام ليوم الخميس الموافق 3 جمادي الآخر 1443.
- موعد بداية الدراسة بعد انتهاء إجازة الفصل الثاني ستوافق يوم الأحد 13 جمادي الآخرة 1443.
- موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة ستوافق يومي الأربعاء والخميس 1 و 2 رجب 1443.
- موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني ستوافق نهاية الدوام ليوم الخميس 7 شعبان 1443.
- موعد بداية دراسة الفصل الدراسي الثالث ستوافق يوم الأحد 17 شعبان 1443.
- موعد بداية إجازة عيد الفطر ستوافق نهاية الدوام ليوم الاثنين 24 رمضان 1443.
- موعد بداية الدراسة بعد انتهاء الإجازة ستوافق يوم الأحد 7 شوال 1443.
- موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة ستوافق يوم الأربعاء والخميس 24 و 25 شوال 1443.
- موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة ستوافق يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 ذو القعدة 1443.
- موعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي ستبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1 ذي الحجة 1443.
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