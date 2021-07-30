سداد المديونية بمبلغ تمويلي يبدأ من 50 ألف ريال بإجراءات ميسرة

سداد المديونية، يتعثر بعض المواطنين والمقيمين في دفع القروض والمبالغ المالية لدى بنك أخر، بعد الحصول عليها، ولكنهم لا يستطيعون أن يقوموا بسداد الأقساط الشهرية، بسبب ضعف المبلغ المالي لكل شهر وأعباء الحياة والتي تتراكم عليهم، ومع ذلك يبحثون عن فرصة لتقديم يد العون لهم، وهناك مجموعة من البنوك السعودية داخل المملكة، التي تقوم بتوفير قرض سداد المديونية لبنك أخر، مع منح العميل عدة مميزات أخرى من أهمها أنه سيقوم البنك بتأجيل دفع أول قسطين، حتى يتمكن المواطن من سداد القرض المديون به والحصول على بعض من المساحة لمساعدته في ترتيب باقي المعيشة، حتى يستطيع أن يقوم بسداد باقي المبلغ التمويلي الأخر.

بقدم بنك السعودي للاستثمار عدة تمويلات للمواطنين والمقيمين على أن يكون المبلغ التمويلي يتراوح من 50 ألف ريال وحتى مليون ونصف، هناك أيضا تمويل لسداد المديونية من خلال بنك البلاد بتأجيل الأقساط الأولى، ومن الممكن أن يحصل العميل على تمويل إضافي ثاني إذا حصل على ترقية في الراتب الشهري، كما يوفر البنك السعودي تمويل سداد المديونية، تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان المالكي، وبهامش ربح تنافسي والعديد من المزايا والخصائص الأخرى، فهناك برنامج واو وتحصل من خلاله على 50,000 نقطة من البرنامج، وكما أن مدة التمويل ما بين 6 أشهر وحتى 60 شهراً، بأقل قسط شهري.

التمويل متاح للسعوديين فقط.

يجب أن يكون العمر لا يقل عن 21 عام، ولا يزيد عن 65 عام فور أنتهاء التمويل.

مدة الخدمة بالقطاع الحكومي هي شهر قبل طلب التمويل.

مدة الخدمة للقطاع الخاص ثلاثة أشهر.

الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال للحكومي.

الراتب الشهري للقطاع الخاص لا يقل عن 8000 ريال.

تقديم صورة من الهوية الوطنية.

خطاب تعريف بالراتب.

خطاب يثبت المديونية مع ختم البنك بالموافقة على السداد لبنك أخر.

كشف حساب لأخر ثلاثة أشهر.

كما أنه يعطيك توفير أكثر من خلال خصم 50 في المائة على الرسوم الإدارية، وفي حالة اكتمال الأوراق والمستندات المطلوبة ستحصل على تمويلك في نفس الوقت، التقديم على طلب سداد الديون من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان الخيرية، من خلال بنك السعودي للاستثمار احصل على تمويل لسداد المديونية مع إمكانية إعادة المبلغ التمويلي بعد سداد 20 في المائة من قيمة التمويل الأول، قم بطلب تمويل سداد المديونية وستحصل على بطاقة سفر مجانية بدون رسوم، بطاقة ائتمانية مجانا مدى الحياة، ولكن يجب أن يكون الراتب الأساسي لا يقل عن 5000 ريال، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.