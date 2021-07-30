رابط نتائج التوجيهي في فلسطين 2021 وزاره التربية والتعليم نتائج الثانوية العامه

في الآونة الأخيرة احتلت محركات البحث نتائج التوجيهي في فلسطين 2021، بعد انتهاء الطلاب والطالبات من تأدية اختبارات الثانوية العامه في فلسطين 2021، بدأ البحث عن موعد ظهور النتائج وأيضا البحث عن الرابط الرسمي لاستخراجها، فقد أدي الاختبارات لهذا العام نحو 84 ألف طالب وطالبه وقد أدوا الامتحانات في ظل ظروف صعبه بسبب انتشار جائحه كورونا، وخلال اليومين الماضيين قامت وزاره التربية والتعليم بالانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، وقامت أيضا الوزارة بالتأكيد علي أن النتيجة سوف تظهر وتكون تفصيليه وبالمباحث التي تم بها الامتحان وأيضا أن تتوفر النتيجة علي الموقع التي حددته الوزارة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي الرابط الرسمي لاستخراج نتائج التوجيهي في فلسطين 2021.

نقوم أولا بالذهاب إلي موقع وزاره التربية والتعليم الفلسطينية “moehe.gov.ps“.

ويمكن أيضا الذهاب مباشرة إلي “psge.ps“.

ثم نقوم بكتابه رقم الجلوس وهو عباره عن 6 أو 8 أرقام.

نقوم بالنقر علي بحث.

الرابط الرسمي لاستخراج نتائج الثانوية العامه فلسطين 2021.الموعد المحدد لظهور نتائج التوجيهي فلسطين2021.

في الآونة الأخيرة قامت لجنه الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالإعلان عن موعد ظهور النتيجة، وقد قررت إعلان نتائج التوجيهي 2021، وذلك في القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية من قطاع غزه وأيضا المدارس الفلسطينية خارج فلسطين، سوف تظهر في يوم الثلاثاء الموافق 3 اغسطس2021 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويمكن التعرف علي النتيجة من خلال الرابط السابق بعد إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ويمكن أيضا للطلاب معرفه الدرجات الخاصة بهم بالتفصيل وذلك عن طريق الكشف الذي وفرته وزاره التربية والتعليم من خلال الموقع الإلكتروني للنتائج.

نتيجة التوجيهي فلسطين.

تعتبر شهاده التوجيهي أو الثانوية العامه من الشهادات المهمة التي يحصل عليها الطلاب، فهي مهمه لأنها تؤهل الطالب إلي الدخول للمرحله الجامعية، التي يكتسب منها الطالب العديد من المهارات وهي التي تساعده في حياته العملية، وفي ظل الظروف الصعبة التي أدت إلي تعطيل الدراسة لكن قامت وزاره التربية والتعليم الفلسطينية بالخروج مع الطلاب إلي بر الأمان، وأيضا تقوم الوزارة بتوفير الوسائل الإلكترونية لمعرفه النتائج.