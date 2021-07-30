مفاجأة بمواصفات غير مسبوقة آيفون 14 الجديد والمقرر طرحه 2022

في ظل التنافس الشديد بين شركات صناعة الهواتف وطرح الهواتف الأكثر تطورا والأكثر ذكاء بميزات مختلفة وجاذبة لمحبي شراء أحدث الهواتف الجديدة بتقنيات عالية عن مثيلاتها من الهواتف الأخرى، فقد تسربت أخبار عن طرح آيفون 14 بنسخته الجديدة بمواصفات نادرة على منتصف العام القادم وبتقنيات أعلى مما طرح سابقا، والشكل الخارجي سيكون مصنوعاً من مادة التيتانيوم، وهي مادة متطورة جداً ومخطط لها لإحدى أجهزة برو، بخلاف النماذج الأخرى المحتوية على الألومنيوم أو الفولاذ الذي يقاوم الصدأ، مع ترقيته بمواصفات أكبر وغير موجودة في سلسلة هواتف آيفون 13، وتم توفير سبائك التيتانيوم بشكل مخصوص وحصري من فوكسكون لهاتف أبل الجديد.

4 هواتف جديدة مع إلغاء الإصدار بشاشة أصغر:

بعد خروج آيفون 13 للنور بنسخه المختلفة آيفون 13 مينى وبروماكس كان التفكير بالتجهيز لآيفون 14 بمواصفات غير عادية من حيث الشكل والتكنولوجيا والإمكانيات حيث سيتم توفير التيتانيوم المصنوع منها آيفون 14 من قبل شركتي Jabli وشركة فوكسكون، أما سبائك الألومنيوم فيتم توفيرها بواسطة Jabli و Lansi، ويم مزج كل من النيكل والكروم والألومنيوم والفاناديوم وسبائك التيتانيوم مع بعضها لإنتاج مادة أقوى من الفولاذ الذي يقاوم الصدأ وسيتم تزويدها بمادة شبه لامعة، ومن المتوقع أن تتضمن سلسلة هواتف آيفون 2022 أو iPhone 14 أربعة هواتف ذكية جديدة، على أن يتوفر هاتفين بشاشة 6.1 بوصة وهاتفين آخرين بشاشة أكبر قياسها 6.7 بوصة، مع إلغاء ايفون ميني بشاشة 5.4 بوصة، وذلك حسب ماذكره خبراء التقنيات المتخصصة ببعض المواقع التكنولوجية، على أن يكون هاتفين من بينهما بأقوى مواصفات وهاتفين بمواصفات أقل، وذلك على غرار سلسلة هواتف آيفون 12 وآيفون 13 الحالية بالنسبة للمواصفات على أن يكون آيفون 14 بتقنية عالية جدا من حيث الامكانيات والكاميرا الأمامية والخلفية ومعالجة أي قصور أو عيوب في أنواع الهواتف السابقة.

iPhone 14 ترقيات كبيرة للكاميرا

من الجدير بالذكر فقد أعلن الخبير التقني كو والذي صرح في إحدى المواقع المتخصصة أن آبل ستقدم ترقيات أو تحسينات كبيرة على الكاميرا في آيفون 14 حيث من المتوقع أن تزود آبل هواتف iPhone 14 بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وهو ما يقول “كو” أنها ستلتقي بالتصوير الفوتوغرافي في آيفون إلى مستوى جديد أفضل تماما، لكن التحسينات لا تتعلق فقط بدقة الكاميرا التي ستصبح 48 ميجابكسل بدلا من 12 ميجابكسل، حيث ستأتي الكاميرا بحجم بكسل كبير يصل إلى 2.5 ميكرومتر، وهو الأكبر كثيرا مقارنة مع هواتف آيفون 12 وهواتف آيفون 13 المقبلة وأقوى الهواتف الذكية بنظام أندرويد، وبالإضافة إلى الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل القادرة على التقاط صور بدقة 12 ميجابكسل، فمن المتوقع أن توفر هواتف آيفون 14 أيضا إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 8K، وهي الميزة المتوفرة الآن في العديد من هواتف اندرويد مثل جالاكسي اس 21 الترا، كما تدعم هواتف آيفون 14 أيضا عرض مقاطع الفيديو بدقة 8K المصورة بواسطة آيفون عبر الشاشات أو أجهزة التلفزيون المدعومة، ومع اقتراب إطلاق آبل نظارة للواقع المختلط أو الواقع المعزز، فإن المحلل Kuo يقول أن هواتف 2022 ‌iPhone‌ ستنشئ مقاطع فيديو وصورا مناسبة أكثر لها.

من المتوقع أن يكون تصميم آيفون 14 القادم والذي من المحتمل خروجه للنور في منتصف العام القادم أن يكون مثل هاتف آيفون 13 ولكن بمزايا مختلفة مثل أن يتوفر مع “نوتش” بحجم أصغر قليلا، فيما تأتي هواتف آيفون 14 أو هواتف آيفون 2022 بكاميرا أمامية في ثقب داخل الشاشة، على أن تقدم آبل شاشة كاملة بدون أي نوتش أو ثقب مع وجود مستشعر البصمة Touch ID أسفل الشاشة نفسها.