وزير خارجية ألمانيا: إيران تعطل استئناف المفاوضات النووية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الجمعة، إن إيران تعطل استئناف المحادثات مع القوى العظمى الهادفة إلى انقاذ الاتفاق النووي المبرم العام 2015، محذرًا من أن خيار إحياء هذا الاتفاق لن يكون متاحاً إلى الأبد.





وفى مقابلة مع صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، قال ماس: "ألاحظ بانزعاج متزايد أن إيران تؤخر استئناف المفاوضات النووية فى فيينا من جهة، مع ابتعادها فى الوقت ذاته أكثر فأكثر عن عناصر الاتفاق الأساسية".

وأضاف ماس: "نأمل بحصول عودة إلى الاتفاق، ونحن على قناعة شديدة بأن ذلك يصب فى مصلحة الجميع"، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن "هذا الخيار لن يكون متاحاً إلى الأبد".

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد حذر أمس الخميس، من أن المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى "لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية"، مشددًا على أن "الكرة تبقى فى ملعب إيران".

وتجرى محادثات منذ أبريل الماضى فى فيينا، لإحياء الاتفاق الذى انسحب منه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، عام 2018، فيما تخلت إيران تدريجيًا عن التزاماتها فى إطاره.

وتبدو المحادثات معطلة لحين تولى الرئيس الإيرانى الجديد المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسى، مهامه مطلع أغسطس المقبل.