بايدن يعلن وصول أول دفعة من الأفغان المتعاونين مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، وصول أول رحلة جوية تقل مواطنين أفغان عملوا لحساب الجيش الأمريكى، إلى الولايات المتحدة، وذلك فى مستهل عملية لإجلاء الآلاف من الأفغان خشية انتقام حركة طالبان منهم.





وفى بيان نشره البيت الأبيض، اليوم، قال بايدن: "اليوم يمثل محطة مهمة فى وقت نواصل الوفاء بوعدنا لآلاف المواطنين الأفغان الذين عملوا جنبًا إلى جنب القوات الأمريكية ودبلوماسيين، فى السنوات العشرين الماضية فى أفغانستان".

وقال المسؤول فى مجلس الأمن القومى راس ترافرس، إن المجموعة الأولى التى تضم نحو 200 شخص، ستستكمل الإجراءات الصحية وسواها قبل إرسال أفرادها إلى منازل جديدة فى أنحاء البلاد، وأضاف "جميعهم استكملوا عمليات التدقيق الأمنى التى أجراها مسؤولو الاستخبارات وأجهزة الأمن الوطنى والداخلى".

ووفقًا للمسؤولة عن العملية الخاصة بأفغانستان بوزارة الخارجية، تريسى جايكوبسون، فمن المقرر أن يتم نقل أفراد المجموعة إلى قاعدة فورت لى العسكرية قرب بيترسبرج بولاية فرجينيا.

وقالت جايكوبسون: "جميعهم خضعوا لفحوص كوفيد، ولديهم التصريح للسفر وقد عرضنا لقاحات فى كابول على الراغبين فى تلقيها"، وبعد ذلك سيتم إرسالهم بمساعدة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى منازل جديدة، إما مع أقارب لهم موجودين فى الولايات المتحدة، أو إلى منازل أخرى ترتب لها المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الخارجية.

وكان نحو 20 ألف أفغانى عملوا لحساب الولايات المتحدة بعد الغزو فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وتقدموا بطلبات إجلاء بموجب برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الذى تشرف عليه وزارة الخارجية، وسط توقعات بأن يصل العدد الإجمالى لمن سيتم إجلاؤهم إلى 100 ألف بعد احتساب أفراد العائلات.