كندا تدعو إثيوبيا إلى تسهيل وصول المساعدات ووقف العمل العسكرى فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية، أن الوزير مارك جارنو أعرب لنظيره الإثيوبى ديميكى ميكونين عن مخاوف كندا العميقة بشأن الأزمة الإنسانية الأليمة فى تيجراى وحث نظيره على تسهيل الوصول الفورى ودون عوائق لجميع المساعدات الإنسانية والعاملين والمعدات والوقود والمال، قبل أن يزداد الوضع الإنسانى سوءا.
كما دعا الوزير جارنو جبهة تحرير تيجراى الشعبية والقوات الحكومية إلى وقف العمل العسكرى فى تيجراى وحولها. وأكد أنه من الأهمية بمكان وضع حد فورى للهجمات المستهدفة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، لحماية الفئات الأكثر ضعفاً وضمان احترام حقوق الإنسان.
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