أخبار اليمن : القوات المسلحة تعلن استكمال تحرير مديريتي نعمان وناطع بالبيضاء

القوات المسلحة تعلن استكمال تحرير مديريتي نعمان وناطع بالبيضاءأعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم، استكمال المرحلة الثانية من عملية "النصر المبين" في محافظة البيضاء.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن المرحلة الثانية من عملية النصر المبين أدت إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع ودحر عناصرِ العصابات التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة.

وأكد وقوقع المئات من مرتزقة العدوان والعصابات التكفيرية بين قتيل ومصاب وأسير واغتنامِ كمياتٍ مختلفة من الأسلحة.

كما أكد العميد سريع، أن القوات المسلحة بصدد تطهيرِ ما تبقى من جيوب لتلك العناصرٍ في محافظة البيضاء بعد تحريرِ معظمِ مناطقها.

وأضاف" القوات المسلحة مستمرة بعون الله تعالى في عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفعِ الحصارِ وتحريرِ كافة أراضي الجمهورية وفرض السيادة وتحقيق الاستقلال".

نص البيان:

قال تعالى (يـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ) صدق الله العظيم

بعونِ اللهِ تعالى استكملت قواتُنا المسلحةُ المرحلةَ الثانيةَ من عمليةِ النصرِ المبينِ في محافظةِ البيضاء والتي أدت إلى الآتي:

تحريرِ مديريتي نعمان وناطع.

دحرِ عناصرِ العصاباتِ التكفيريةِ المرتبطةِ بتحالفِ العدوانِ وتكبيدِها خسائرَ فادحة.

وقوعِ المئاتِ من مرتزقةِ العدوانِ والعصاباتِ التكفيريةِ بين قتيلٍ ومصابٍ وأسير.

اغتنامِ كمياتٍ مختلفةٍ من الأسلحة.

وبهذا تكونُ القواتُ المسلحةُ بصددِ تطهيرِ ما تبقى من جيوبٍ لتلك العناصرٍ في محافظةِ البيضاءَ بعد تحريرِ معظمِ مناطقِها

إن القواتِ المسلحةَ مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في عملياتِها العسكريةِ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ وتحريرِ كافةِ أراضي الجمهوريةِ وفرضِ السيادةِ وتحقيقِ الاستقلالِ

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمن ولكلِ أحرارِ الأمة

صادرٌ عن القوات المسلحة

صنعاء ٢٠ ذي الحجة 1442هجرية

الموافق ٣٠ يوليو 2021م