واتساب الذهبي يعلن عن تفعيل ميزة جديدة وخطوات تفعيلها وحل مشاكل التنزيل

أصبح تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات في مجال المراسلات الفورية بين محبي التكنولوجيا والأشخاص، ونظراً للتطور التكنولوجي المستمر أصبح تطبيق الواتساب في تطور مستمر بشكل حصري، فقد أعلن تطبيق الواتساب عن تفعيل ميزة جديدة شهدت إقبالاً هائلاً في المرحلة التجريبية الخاص بها، وهذه الميزة هي الرسائل ذاتية الاختفاء فقد تم إطلاقها في وقت قصير جداً، ومن خلال موقعنا ثقفني نوضح لكافة متابعينا من خلال هذا المقال خطوات تفعيل هذه الميزة، ورد الواتساب على المستخدمين في حل كافة المشاكل التي قد تواجههم.

ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء:

أطلق تطبيق الواتساب ميزة تجريبية جديدة في جميع الأنظمة (أندرويد – أيفون)، فهذه الميزة مخصصة تم تجهيزيها بهدف حفظ الخصوصية الخاصة بالأشخاص المستخدمين، حيث يمكن من خلال هذه الميزة طلب إخفاء جميع الدردشات من المحادثة من فترة زمنية إلى الأخر، وقد اشترط التطبيق على كافة المستخدمين أن يكون فرق الفترة الزمنية حوالي 7 أيام، ويبدأ عد هذه المدة من لحظة تفعيل الميزة، ومن الجدير بالذكر أن تفعيل هذه الميزة تظهر إلى الطرف الأخر، ويتم حذف جميع الرسائل بين الطرفين بمجرد تفعيل هذه الميزة وانتهاء مدتها، ولا يمكن استرجاع هذه الرسائل مرة أخرى.

خطوات تفعيل ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء:

بعد أن قام تطبيق الواتساب بالإعلان بشكل رسمي عن تحديث التطبيق وإعلانه عن إضافة العديد من الميزات الرائعة التي تجذب العديد من المستخدمين، ومن ضمن هذه المميزات الرسائل ذاتية الاختفاء ويتم تفعيلها من خلال الدخول على الإعدادات الخاصة بالتطبيق، ويتم ضبط الإعدادت من خلال الدخول على المحادثة ويتم اختيار ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء كما هي موضح بالصور وذلك عبر القيام بهذه الخطوات:

فتح تطبيق الواتساب

الدخول إلى الواجهة الرئيسية

اختيار المحادثة التي ترغب في تفعيل الميزة مع طرفها

الضغط على تفعيل الميزة

ثم اختيار المدة التي يتم تفعيل الرسالة خلالها

بمجرد العودة إلى الحساب تظهر الرسالة التي تبين تفعيل الميزة لمدة معينة

خطوات تحميل واتساب الذهبي:

ونظراً لتساؤل العديد من مستخدمي الرسائل الفورية حول كيفية تحميل تطبيق الواتساب الذهبي بالخطوات، وهناك العديد الذي واجه مشكلة أثناء تنزيل التطبيق، حيث نعرض من خلال هذا المقال خطوات تحميل واتساب الذهبي: