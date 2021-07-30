احصل على أفضل تمويل عقاري من بنك الرياض مع هامش ربح تنافسي

شروط التمويل العقاري من بنك الرياض، التمويل العقاري من بنك الرياض هو واحد من الخدمات والحقائب التمويلية التي يقدمها بنك الرياض العملاء بالإضافة إلى العديد من المميزات التي تمكنك من إمتلاك منزل الأحلام بكل سهولة لمعرفة تفاصيل أكثر حول شروط التمويل ومميزاته إقرأ هذا المقال.
ويعتبر بنك الرياض واحد من أكبر المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط كذلك والذي يقدم لعملائه مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية.التمويل العقاري بالتعاون مع موقع عقار و بنك الرياض
يقدم لك بنك الرياض بالتعاون مع موقع عقار المساعدة في التمويل العقاري لتملك منزل احلامك عن طريق منتجات تمويلية وبرامج ميسرة معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ومتوافق أيضا مع أحكام الشرع الإسلامي مع مميزات كثيرة وهي كالاتي
- الحصول على هامش ربح تنافسي.
- مدة سداد ميسرة تصل إلى 30 عام.
- حلول وأشكال متعددة للتملك.
- يقوم البنك بإرسال المقيم المخول في نفس يوم التقديم على طلب التمويل.
- صرف مبلغ التمويل العقاري قبل أن يتم ايداع الراتب.
- التمويل العقاري للسعوديين فقط.
- يمكن للموظفين الحكوميين الموظفين في القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي والعاملين في القطاع البنكي الحصول على التمويل.
- أن يكون الحد الأدنى للراتب هو خمس آلاف ريال سعودي.
- يتم تحويل الراتب لدى بنك الرياض بإستثناء العاملين في البنوك الأخرى.
- يمكنكم تقديم الطلب بكل سهولة للحصول على تمويل عقاري من بنك الرياض بالتعاون مع موقع عقار عن طريق زيارة موقع عقار ثم إختيار التمويل العقاري، قم بعد ذلك بملء باقي البيانات الشخصية المطلوبة وأيضا بيانات العقار الذي ترغب فيه شراءه ،ثم إضغط على تقديم الطلب في هذه الحالة سوف يتواصل معك ممثلي بنك الرياض لإتمام باقي الإجراءات.
مزايا الحصول على التمويل عقاري من بنك الرياض
يقدم بنك الرياض العديد من المزايا على التمويل العقاري العملائه، والتي تأتي على النحو التالي.
- التمويل العقاري قد يصل إلى 3 مليون ريال سعودي.
- يتم تسديد مبلغ التمويل على 30 على عام مع هامش ربح تنافسي.
- يتيح البنك الحصول على أكثر من تمويل واحد .
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شروط التمويل العقاري من بنك الرياض، التمويل العقاري من بنك الرياض هو واحد من الخدمات والحقائب التمويلية التي يقدمها بنك الرياض العملاء بالإضافة إلى العديد من المميزات التي تمكنك من إمتلاك منزل الأحلام بكل سهولة لمعرفة تفاصيل أكثر حول شروط التمويل ومميزاته إقرأ هذا المقال.
ويعتبر بنك الرياض واحد من أكبر المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط كذلك والذي يقدم لعملائه مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية.التمويل العقاري بالتعاون مع موقع عقار و بنك الرياض
يقدم لك بنك الرياض بالتعاون مع موقع عقار المساعدة في التمويل العقاري لتملك منزل احلامك عن طريق منتجات تمويلية وبرامج ميسرة معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ومتوافق أيضا مع أحكام الشرع الإسلامي مع مميزات كثيرة وهي كالاتي
- الحصول على هامش ربح تنافسي.
- مدة سداد ميسرة تصل إلى 30 عام.
- حلول وأشكال متعددة للتملك.
- يقوم البنك بإرسال المقيم المخول في نفس يوم التقديم على طلب التمويل.
- صرف مبلغ التمويل العقاري قبل أن يتم ايداع الراتب.
- التمويل العقاري للسعوديين فقط.
- يمكن للموظفين الحكوميين الموظفين في القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي والعاملين في القطاع البنكي الحصول على التمويل.
- أن يكون الحد الأدنى للراتب هو خمس آلاف ريال سعودي.
- يتم تحويل الراتب لدى بنك الرياض بإستثناء العاملين في البنوك الأخرى.
- يمكنكم تقديم الطلب بكل سهولة للحصول على تمويل عقاري من بنك الرياض بالتعاون مع موقع عقار عن طريق زيارة موقع عقار ثم إختيار التمويل العقاري، قم بعد ذلك بملء باقي البيانات الشخصية المطلوبة وأيضا بيانات العقار الذي ترغب فيه شراءه ،ثم إضغط على تقديم الطلب في هذه الحالة سوف يتواصل معك ممثلي بنك الرياض لإتمام باقي الإجراءات.
مزايا الحصول على التمويل عقاري من بنك الرياض
يقدم بنك الرياض العديد من المزايا على التمويل العقاري العملائه، والتي تأتي على النحو التالي.
- التمويل العقاري قد يصل إلى 3 مليون ريال سعودي.
- يتم تسديد مبلغ التمويل على 30 على عام مع هامش ربح تنافسي.
- يتيح البنك الحصول على أكثر من تمويل واحد .
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