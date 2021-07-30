استعلام عن خدمات مكتب العمل الإلكترونية برقم الإقامة أو برقم الهوية أو رقم الحدود عن طريق الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل حدود الأراضي الحجازية بداعي العمل وسوف نشرح لحضراتكم اليوم الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الحدود المختلفة وكيفية الاستفادة من الخدمات الكثيرة التي يقدمها الموقع علي شبكات الأنترنت.

استعلام عن خدمات مكتب العمل الإلكترونية

تسعي الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لتقديم الكثير من الخدمات لمواطنيها ومنها خدمة استعلام مكتب العمل برقم الهوية الوطنية وكذلك طريقة الاستعلام عن موظف وافد وكيفية استعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة كما تقدم الوزارة منصة أنجاز والتي من خلالها يمكنكم الاستفادة القصوى من الخدمات التي يبحث عنها الوافدين والمقيمين.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

نشرك لكم الآن طريقة استعلام عن وافد مكتب العمل الخدمات الإلكترونية والكثير من الخدمات الأخري التي قدمها بعد خطوات سهلة وميسرة فأرجو متابعة الخطوات بكل دقة وهي كالاتي :

الذهاب إلي رابط الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. من الصفحة الرئيسية نضغط علي أيقونة الخدمات إلكترونية. وسوف تظهر لنا عدة خيارات نختار منهم بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل. سوف تظهر لنا صفحة نختار منها خدمات الاستعلام المختلفة. ومنها نختار خدمات مكتب العمل.

ثم يتم اختيار الخدمة التي تبحث عنها ونضغط عليها وسوف تظهر لنا صفحة بها مجموعة من الحقول الفارغة يتم اختيار طريقة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الهوية ويتم ملي جميع الحقول بالبيانات المطلوبة.

استعلام مكتب العمل برقم الهوية

نضع بين أيديكم الآن رابط استعلام عن خدمات مكتب العمل الإلكترونية برقم الهوية أو رقم الإقامة التابع لوزاه الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية فبعد الضغط علي الرابط السابق يرجي اتباع الخطوات السابق ذكرها بكل دقة وبالتفصيل وكتابة كافة البيانات بطريقة صحيحة وبعد الدخول علي خدمات الاستعلامات نضغط علي نوع الخدمة ومنه نختار خدمة الاستقدام أو خدمة تغيير مهنة أو خدمة رخص العمل أو خدمة عامل وافد.