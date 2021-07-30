قروض السيارات بدون مقدم من بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، الكثير من المواطنين يسعون إلى امتلاك سيارة لتساعدهم في كافة أمورهم، حيث يقدم بنك الراجحي قروض للسيارات من خلال برنامج تقسيط السيارات في حالة إذا كان الفرد موظف له دخل ثابت، ويمكن للفرد أن يشترك في برنامج تقسيط السيارات واختيار السيارة التي يريدها من خلال دفع مبلغ شهرى بشرط أن يكون له دخل ثابت، وسنعرض لكم كافة التفاصيل لقروض السيارات من بنك الراجحي.

قم باختيار السيارة التي ترغب فيها.

ثم اعرض المبلغ للسيارة وتوجه إلى بنك الراجحي.

بعد ذلك اخل بيانات استمارة طلب الحصول على تمويل للسيارة.

ثم قدم جميع الوثائق المطلوبة للبنك.

وسوف تحصل على الموافقة في خلال 24 ساعة.

ويتيح البنك دعم تمويل السيارات الجديدة والمستعملة.

إحضار بطاقة الهوية الخاص بك.

تقديم شهادة التعيين إذا كان المقدم على الطلب من العسكريين.

إحضار مستند بعرض مبلغ السيارة التي يريدها الفرد.

كشف لحساب الفرد لأخر 6 اشهر.

يجب تقديم وثيقة الراتب الخاص للموظف لأخر شهر.

فحص السيارة إذا كانت مستعملة سيكون من بنك الراجحي.

برنامج تمويل السيارات يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

في البداية يقوم بنك الراجحي بشراء السيارة من البائع.

ثم يقوم بنك الراجحي بيعها للفرد المقدم على التمويل في خلال مدة متفق عليها.

بعد ذلك بعد انتهاء المدة تصبح ملك العميل.

ويتم تسليم السيارة الراغب فيها الفرد في خلال 5 أيام من تقديم طلب القرض.

يجب أن لا يكون دخل الفرد لا يقل عن 2000 ريال سعودي في القطاع العام و3200 ريال سعودي للقطاع الخاص.

أن تكون جهة العمل التي يعمل فيها الفرد معتمدة من بنك الراجحي.

يجب أن يكون عمر الفرد المقدم على تمويل السيارة لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة حتى اخر شهر.

أن يكون الفرد المتقدم على طلب القرض قد تم عمله مدة لا تقل عن 3 اشهر للقطاع العام و6 اشهر للقطاع الخاص.

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