نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في وظائف الشرطة العمانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من الشباب في معرفة كيفية التسجيل في شرطة عمان, حيث بما أن للشرطة العمانية مكانه كبيرة في نفوس المواطنين العمانيين فإن الكثير من الشباب يرغبون في الالتحاق بالشرطة العمانية ويتساءلون ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم وكيفية التسجيل للالتحاق بالشرطة العمانية, وتقدم الشرطة العمانية الكثير من الخدمات للمواطنين علي أرض الميدان, ويتم فتح باب التقدم للالتحاق بالشرطة العمانية كل عام في هذا التوقيت, ولمعرفة شروط وطريقة التسجيل في الشرطة العمانية قم بإكمال هذا المقال.

شروط الالتحاق بالشرطة العمانية

أعلنت وزارة الداخلية العمانية عن بدأ التقديم للالتحاق بالشرطة العمانية وذلك وفقاً لشروط لابد أن تتواجد في من يرغب بالالتحاق بالشرطة العمانية.

لا يجب أن يتعدى سن المتقدم عن السبع والعشرين عاماً.

لابد أن يكون المتقدم خريج احد الجامعات في سلطنة عمان أو يكون حاصل علي شهادة من كلية معتمدة من قبل وزارة التعليم العمانية.

يجب أن يكون المتقدم من الذين قد تم تسجيلهم في وزارة العمل العمانية.

لا يجب أن يكون قد شغل عمل من قبل.

ليس عليه أي أحكام في أي جريمة وان يتمتع بحسن السير والسلوك.

سوف يتعرض المتقدم لعدد من الاختبارات مثل اختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي, ولابد أن يجتاز جميع هذا الاختبارات حتي ينتقل إلي المرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية والتي أيضاً لابد من اجتيازها.

أن يكون المتقدم لائق طبيا, وان يجتاز الكشف الطبي الذي سوف يتم توقيعه عليه.

إحضار جميع الأوراق المطلوبة للتقدم في الشرطة العمانية.

كيفية التسجيل في الشرطة العمانية