المبعوث الأممى إلى ليبيا: فتح الطريق الساحلى خطوة هامة يليها إخراج المرتزقة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "العربية"، منذ قليل، قال المبعوث الأممى إلى ليبيا، إنه على الليبيين تنحية خلافاتهم لتنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة بحلول ديسمبر المقبل.

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