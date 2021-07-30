أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة نائب وزير الأوقاف والإرشاد السابق

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المؤتمر نت - الأمين العام يعزي بوفاة نائب وزير الأوقاف والإرشاد السابق
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دوت الخليج -
الأمين العام يعزي بوفاة نائب وزير الأوقاف والإرشاد السابق
بعث الأمين العام للمؤتـمــر الـشعـبـي الـعـام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفــــــاة الاستاذ عبداللطيف عبدالرحيم عبدالقادر نائب وزير الأوقاف والإرشاد السابق وذلك بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والدفاع عن وحدته وقضاياه المصيرية .
و أشاد الأمين العام بمناقب الفقيد وما قدمه من خدمات في تطوير العمل في مجال الأوقاف حيث كان يعتبر الرجل الأول الذي بنى مداميك مشروع حصر وتوثيق اراضي الوقف على مستوى الجمهورية كلها ؛ فضلا عن إعداده لمشروع الاطلس الخاص بالمساجد التاريخية اليمنية وترميمها وفقا الطراز المعماري الذي تميزت به مساجد اليمن ؛ ناهيك عن وسطيته واعتداله ووطنيته التي تجلت في الدفاع المستميت عن وحدة اليمن ؛ معبرا في البرقية التي بعثها إلى نجلي الفقيد ايوب عبدالرحيم ولطفي عبدالرحيم وإخوانهم وكافة أفراد الأسرة في صنعاء وعدن باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب ؛سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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