أخبار اليمن : إصابة 3 في الحديدة وصعدة و٢٥ غارة للعدوان على مأرب والجوف

إصابة 3 في الحديدة وصعدة و٢٥ غارة للعدوان على مأرب والجوف
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة طفل، فيما أصيب مواطنان بقصف في صعدة وشن الطيران 25 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 190 خرقاً بينها محاولتي تسلل في الفازة واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية و14 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 98 قذيفة و 136 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وشملت الخروقات خمس غارات لطيران تجسسي على الجاح والفازة، وتحليق 34 طائرة تجسسية.
وأكد المصدر إصابة طفل بجروح بنيران قوى العدوان في منطقة المغرس بمديرية التحيتا.
كما أصيب مواطنان بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 22 غارة على مديريتي رحبة وجبل مراد ، وغارتين على مديرية صرواح.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر أن الطيران شن غارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
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