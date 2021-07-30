الطب الشرعي يعلن تقرير حادثة الجاردنز

دوت الخليج :- أعلن مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور حسن الهواري، الانتهاء من إعداد تقرير حالتي الوفاة في مستشفى الجاردنز.

وقال الهواري ، إنّ نتيجة تقرير الطب الشرعي لوفاة السيدة يشير إلى وجود مشاكل متعددة لديها، وتبين وجود خثرات دموية “جلطة” وتليف رئوي، مضيفا أنها كانت مصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن تقرير وفاة الرجل يشير إلى وجود خثرات دموية “جلطة” بشكل أقل من السيدة بالإضافة إلى إصابته بحادث سير وفيروس كورونا، منوها إلى أنّ الوفاة حدثت قبل انقطاع الكهرباء.

وزير الصحة الدكتور فراس الهواري كان قد أكّد أنّ وفاتين سجلتا بمستشفى الجاردنز الأولى قبل حادثة انقطاع الكهرباء بحوالي 20 دقيقة والأخرى بعد الحادثة بساعة ونصف أي عند 11:23 دقيقة.

وبدأ خمسة مدَّعين عامين التحقيق في حادثة انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز.

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