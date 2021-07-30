نتائج كونكور موريتانيا عبر موقع وزارة التهذيب الوطني مسابقة دخول الإعدادية 2021

ترقب نتائج كونكوكر موريتانيا 2021 عبر الخدمات الرقمية من موقع وزارة التهذيب الوطني والتكوين، أو موقع موريباك للنتائج، من أجل التعرف على نتائج مسابقة دخول السنة الأولي الإعدادية لجميع المترشحين من أدوا الاختبارات المرشحة خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها وفق التقويم الدراسي الذي أعدته الوزارة، وسيتم الكشف عن تلك المعدلات قريباً مع انتهاء كافة الأعمال المترتبة.

متى موعد نتائج كونكور 2021

اجتاز التلاميذ المترشحين على مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية 2021-2022، الاختبارات التي اعدنها وزارة التهذيب الوطني والتكوين هلال شهر يوليو الجاري، وبالتحديد خلال يومي 12 و 13 يوليو، ومن وقتها ونحن في انتظار إعلان نتائج كونكور 2021، فيما كان اختتام امتحانات ختام الشهادة الإعدادية من 13 وحتى 16 يوليه، وانطلقت بالفعل امتحانات البكالوريا الموريتانية في هذه الأيام.

رابط موقع وزارة التهذيب الوطني

استخراج نتائج الاختبارات ومسابقات الترشيح عبر موقع وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهي من الهدمات الرقمية التي تعمل الوزارة على تحديثها وتبسيط ألية استخدامها، ليكون من السهل على الطالب أو ولي الأمر، اتباع الخطوات من أجل استخلاص النتائج والمعدلات بكل ارتياحية.

من خلال موقع وزارة التهذيب الوطني سنتمكن من الوصول إلى النفاذية الإلكترونية الخاصة بالنتائج، فور اعتمدانها والإعلان عن صدورها، ومن خلال الاتصال بشبكة الإنترنت يمكن زيارة موقع نتائج وزارة التهذيب الوطني الموريتانية والاستعلام بالطرق والإجراءات المطلوب.

طريقة الاستعلام عن نتائج كونكور موريتانيا

خدمة إلكترونية توفرها وزارة التهذيب الوطني، منها يتم تحديد اسم الولاية وبعض البيانات للحصول على النتائج كالتالي:

رابط نتائج الكونكور موقع الوزارة التهذيب

حدد اسم الولاية التابع لها التلميذ المترشح

حدد اسم المقاطعة التي يقيم بها

اسم المدرسة المتقدم عليها

استخلص النتيجة وتعرف على نتيجة الترشيح للسنة الأولى الإعدادية.

الجمهورية الموريتانية تضم عدة ولايات منها نواكشوط الشمالية والغربية والجنوبية، ولايات الحوض الشرقي والغربي، أدرار، دخلت، لبراكنة، لعصابة، كوركول، تيرس الزمور وباقي المدن التابعة للدولة، وبمجرد ان تعليم وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني عن موعد إظهار النتائج سيتم إضافتهـ وسيكون ذلك على حسب ما تم شرحة بعالية من خطوات.