خطوات تسجيل الدخول علي تطبيق صحتي البحريني | الخدمات المقدمة من تطبيق صحتي

يمكنك الآن أن تقوم بتسجيل الدخول علي تطبيق صحتي البحريني بشكل سريع وطريقة سهله, ويعتبر تطبيق صحتي البحريني أحد أهم التطبيقات داخل دولة البحرين, حيث أنه يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة, وقد تم إنشاءه من قبل هيئة المعلومات البحرينية بالاشتراك مع الحكومة البحرينية والمتمثلة في وزارة الصحة البحرينية, فيمكن هذا التطبيق المواطنين البحرينيين المتواجدين خارج البلاد بالاتصال مع سفارتهم والبعثات الدبلوماسية التي تتواجد خارج البحرين, ويمكن أيضاً من خلال تطبيق صحتي البحريني أن تتعرف علي الخدمات المقدمة في الكثير من المستشفيات ومراكز الصحة الموجودة بالبحرين, وتستطيع أيضاً أن تقوم باستخراج شهادة ميلاد من خلال التطبيق.

خطوات تسجيل عملية الدخول في تطبيق صحتي البحريني

تستطيع أن تقوم الآن بتسجيل الدخول علي تطبيق صحتي البحريني من خلال بعض الخطوات البسيطة التي وصحتها هيئة المعلومات ووزارة الصحة البحرينية., وعندما تقوم بتسجيل الدخول لابد أن يكون لديك مفتاح إلكتروني حتي تتمكن من إتمام عملية تسجيل الدخول في تطبيق صحتي, ولكي تقوم بإنشاء هذا المفتاح الإلكتروني لابد من القيام ببعض الإجراءات والخطوات التالية.

يتم الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة البحرينية.

النقر علي خيار الدخول المتواجد في الصفحة التي أمامك.

بعد ذلك تقوم بالضغط على خيار تسجيل سوف يقوم بفتح لك صفحه لكي تأخذ منها المفتاح الإلكتروني.

سوف يقوم الموقع بطلب منك إدخال بعض البيانات والمعلومات الخاصة بك حتي تتم عملية إنشاء المفتاح الإلكتروني, فلابد من إدخالها بشكل صحيح ودقيق.

بعد الانتهاء من عملية كتابة البيانات يتم الموافقة على الأحكام والشروط الموضحة أمامك.

بعد ذلك بعض الخطوات البسيطة التي تقوم باتباعها حتي تنتهي من إنشاء المفتاح الإلكتروني الخاص بك حتي تستطيع تسجيل الدخول علي تطبيق صحتي البحريني.

بعض من الخدمات الإلكترونية المقدمة من تطبيق صحتي البحريني

يقدم تطبيق صحتي البحريني مجموعة من الخدمات الإلكترونية المميزة والتي تخص من يتواجد بدولة البحرين, ويستطيع أيضاً من هم البحرينيين أن يستفيدوا منها.