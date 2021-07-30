خطوات تسجيل الدخول علي تطبيق صحتي البحريني | الخدمات المقدمة من تطبيق صحتي

يمكنك الآن أن تقوم بتسجيل الدخول علي تطبيق صحتي البحريني بشكل سريع وطريقة سهله, ويعتبر تطبيق صحتي البحريني أحد أهم التطبيقات داخل دولة البحرين, حيث أنه يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة, وقد تم إنشاءه من قبل هيئة المعلومات البحرينية بالاشتراك مع الحكومة البحرينية والمتمثلة في وزارة الصحة البحرينية, فيمكن هذا التطبيق المواطنين البحرينيين المتواجدين خارج البلاد بالاتصال مع سفارتهم والبعثات الدبلوماسية التي تتواجد خارج البحرين, ويمكن أيضاً من خلال تطبيق صحتي البحريني أن تتعرف علي الخدمات المقدمة في الكثير من المستشفيات ومراكز الصحة الموجودة بالبحرين, وتستطيع أيضاً أن تقوم باستخراج شهادة ميلاد من خلال التطبيق.خطوات تسجيل عملية الدخول في تطبيق صحتي البحريني
تستطيع أن تقوم الآن بتسجيل الدخول علي تطبيق صحتي البحريني من خلال بعض الخطوات البسيطة التي وصحتها هيئة المعلومات ووزارة الصحة البحرينية., وعندما تقوم بتسجيل الدخول لابد أن يكون لديك مفتاح إلكتروني حتي تتمكن من إتمام عملية تسجيل الدخول في تطبيق صحتي, ولكي تقوم بإنشاء هذا المفتاح الإلكتروني لابد من القيام ببعض الإجراءات والخطوات التالية.
- يتم الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة البحرينية.
- النقر علي خيار الدخول المتواجد في الصفحة التي أمامك.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على خيار تسجيل سوف يقوم بفتح لك صفحه لكي تأخذ منها المفتاح الإلكتروني.
- سوف يقوم الموقع بطلب منك إدخال بعض البيانات والمعلومات الخاصة بك حتي تتم عملية إنشاء المفتاح الإلكتروني, فلابد من إدخالها بشكل صحيح ودقيق.
- بعد الانتهاء من عملية كتابة البيانات يتم الموافقة على الأحكام والشروط الموضحة أمامك.
- بعد ذلك بعض الخطوات البسيطة التي تقوم باتباعها حتي تنتهي من إنشاء المفتاح الإلكتروني الخاص بك حتي تستطيع تسجيل الدخول علي تطبيق صحتي البحريني.
يقدم تطبيق صحتي البحريني مجموعة من الخدمات الإلكترونية المميزة والتي تخص من يتواجد بدولة البحرين, ويستطيع أيضاً من هم البحرينيين أن يستفيدوا منها.
- الاستعلام عن النتائج الطبية الخاص بهم.
- الاستعلام عن خدمات الصيدليات والمراكز الصحية.
- معرفة أسعار واَخر تحديث لأسعار الأدوية.
الوسوم
يمكنك الآن أن تقوم بتسجيل الدخول علي تطبيق صحتي البحريني بشكل سريع وطريقة سهله, ويعتبر تطبيق صحتي البحريني أحد أهم التطبيقات داخل دولة البحرين, حيث أنه يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة, وقد تم إنشاءه من قبل هيئة المعلومات البحرينية بالاشتراك مع الحكومة البحرينية والمتمثلة في وزارة الصحة البحرينية, فيمكن هذا التطبيق المواطنين البحرينيين المتواجدين خارج البلاد بالاتصال مع سفارتهم والبعثات الدبلوماسية التي تتواجد خارج البحرين, ويمكن أيضاً من خلال تطبيق صحتي البحريني أن تتعرف علي الخدمات المقدمة في الكثير من المستشفيات ومراكز الصحة الموجودة بالبحرين, وتستطيع أيضاً أن تقوم باستخراج شهادة ميلاد من خلال التطبيق.خطوات تسجيل عملية الدخول في تطبيق صحتي البحريني
تستطيع أن تقوم الآن بتسجيل الدخول علي تطبيق صحتي البحريني من خلال بعض الخطوات البسيطة التي وصحتها هيئة المعلومات ووزارة الصحة البحرينية., وعندما تقوم بتسجيل الدخول لابد أن يكون لديك مفتاح إلكتروني حتي تتمكن من إتمام عملية تسجيل الدخول في تطبيق صحتي, ولكي تقوم بإنشاء هذا المفتاح الإلكتروني لابد من القيام ببعض الإجراءات والخطوات التالية.
- يتم الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة البحرينية.
- النقر علي خيار الدخول المتواجد في الصفحة التي أمامك.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على خيار تسجيل سوف يقوم بفتح لك صفحه لكي تأخذ منها المفتاح الإلكتروني.
- سوف يقوم الموقع بطلب منك إدخال بعض البيانات والمعلومات الخاصة بك حتي تتم عملية إنشاء المفتاح الإلكتروني, فلابد من إدخالها بشكل صحيح ودقيق.
- بعد الانتهاء من عملية كتابة البيانات يتم الموافقة على الأحكام والشروط الموضحة أمامك.
- بعد ذلك بعض الخطوات البسيطة التي تقوم باتباعها حتي تنتهي من إنشاء المفتاح الإلكتروني الخاص بك حتي تستطيع تسجيل الدخول علي تطبيق صحتي البحريني.
يقدم تطبيق صحتي البحريني مجموعة من الخدمات الإلكترونية المميزة والتي تخص من يتواجد بدولة البحرين, ويستطيع أيضاً من هم البحرينيين أن يستفيدوا منها.
- الاستعلام عن النتائج الطبية الخاص بهم.
- الاستعلام عن خدمات الصيدليات والمراكز الصحية.
- معرفة أسعار واَخر تحديث لأسعار الأدوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تسجيل الدخول علي تطبيق صحتي البحريني | الخدمات المقدمة من تطبيق صحتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.