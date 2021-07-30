خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا بدون وجود حساب علي أبشر

كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا السعودي للاستفادة من الخدمات المقدمة منه, هي أحد الأسئلة التي يتساءل بها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية, حيث يقدم تطبيق توكلنا الكثير من الخدمات الإلكترونية لجميع من هم داخل المملكة العربية السعودية من السعوديين والغير سعوديين, حيث قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء هذا التطبيق في بداية الأمر لإعطاء الناس بعض التصاريح للتنقل وذلك عند تطبيق الحظر في المملكة العربية السعودية, ولكن مع وصول عدد من حملوا هذا التطبيق داخل المملكة العربية لأكثر من خمسة عشر مليون شخص قامت الحكومة بإنشاء عليه بعض الخدمات الإلكترونية الأخري التي يمكن أن تفيد المواطنين وتكون خطوه أيضاً في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لسنة 2030.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا

يمكن الآن أن تقوم بالتسجيل في تطبيق ابشر دون أن يكون لك حساب في منصة ابشر للخدمات الإلكترونية, وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

تحميل تطبيق توكلنا من المتجر.

الضغط علي تسجيل جديد بعد فتح التطبيق بعد تحميله.

يتم الاختيار ما إذا كنت سعودي أو شخص أجنبياً.

يتم إدخال بعض البيانات مثل رقم الهوية إذا كنت سعودي, ورقم الإقامة إذا كنت أجنبياً, كما يتم كتابة تاريخ الميلادي بالتقويم الهجري إذا كنت سعودي, بينما يتم كتابته بالميلادي إذا كنت أجنبياً.

ثم يتم الموافقة على الشروط والأحكام.

كتابة الرقم السري الذي سوف يكون خاص بك.

ثم يتم كتابتها مره آخري للتأكيد.

يتم تحديد مكان السكن الخاص بك من علي خريطة تحديد المواقع.

يتم إدخال جميع المعلومات عن التابعين للشخص المتقدم إن وجدوا.

خدمات تطبيق توكلنا

يقدم تطبيق توكلنا الكثير من الخدمات المميزة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وذلك لتطبيق رؤية المملكة ل 2030 ولتحويل جميع الخدمات إلي خدمات إلكترونية.