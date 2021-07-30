خطوات التسجيل في منصة ليندو لتمويل المشروعات الصغيرة من أكثر ما يبحث عنه الكثيرين. منصة ليندو عبارة عن منصة إلكترونية تقدم القروض وتمويلات للشركات الناشئة. مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي لتمويل الشركات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وسوف نتحدث عن خطوات التسجيل بالسطور المقبلة.

منصة ليندو

تقدم منصة ليندو إمكانية الحصول على تمويلات من خلال سلسلة من الإجراءات البسيطة والسريعة أولًا التسجيل بالمنصة والإجابة على بعض الأسئلة الخاصة بالتمويل ورفع المستندات ثم تقييم المنصة مخاطر الشركة التي بصدد الحصول على تمويل لها. ثم الحصول على التمويل واستلامه عبر الحساب البنكي ويتم سداد مبلغ التمويل في مواعيده المحددة لتكون مؤهلًا للحصول على تمويلات مرة أخرى.

خطوات التسجيل في منصة ليندو

قبل الشروع في طلب التمويل لابد أولًا من التسجيل في المنصة بالخطوات الآتية:

قم بزيارة موقع منصة ليندو lendo.sa.

اختر ما بين شركة أو مستثمر ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على أيقونة تسجيل ثم كتابة البريد الإلكتروني.

وإنشاء كلمة مرور والتأكيد ثم إدخال رقم الجوال.

أدخل رمز التحقق المرئي المرسل على الجوال.

تمويل الفواتير من منصة ليندو

تمويل الفواتير عبارة عن آلية تعمل على حسابات المبيعات لدى الشركات التي يرغب العملاء التسديد بشكل آجل، وهو من التمويلات المهمة للشركات والذي يساعد على سداد المورديين ودفع الرواتب وغيرها من وسائل التدفق النقدي، وتستفيد الشركات الصغيرة الناشئة من ذلك النوع من التمويلات ويمكن التمويل بطريقتين الأولى خصم الفواتير وهو من التمويلات الشائعة للشركات الصغيرة. والثانية هو تمويل الأصول وهو تمويل شائع لدى الشركات الكبرى لأنها تحتاج لتمويلات أكبر.

لابد من وجود سجل تجاري مفعل المفعول.

لابد ألا يقل عمر الشركة عن عام.

لابد أن تكون مبيعات الشركة صدرت من جهة حكومية وشركات خاصة في السعودية.

شروط التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الصغرشروط التمويل الجماعي من منصة ليندو

الحد الأقصى للتمويل هو 10 ملايين ريال ويتم التمويل على عدة دفعات وبالنسبة لعملاء التجزئة الحد الأقصى هو 20 ألف ريال.

كيفية التواصل مع منصة ليندو

يمكن التواصل مع خدمة عملاء المنصة عبر الرقم 920033026 من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للمنصة ([email protected] ).