اليونيسف: سوء التغذية الحاد يهدد 100 ألف طفل فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الجمعة، من أن هناك أكثر من 100 ألف طفل فى منطقة تيجراى الإثيوبية قد يعانون من سوء التغذية الحاد بصورة تهدد حياتهم خلال الـ12 شهرًا المقبلة، بزيادة عشرة أضعاف عن متوسط المستويات السنوية.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت المتحدثة باسم اليونيسف، ماريكسى ميركادو، التى تحدثت بعد عودتها من تيجراى، إن النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد. وأضافت ميركادو فى إحاطة للأمم المتحدة فى جنيف: "يجب الوصول دون عوائق إلى تيجراى وعبر المنطقة، من أجل توفير الدعم الذى يحتاجه الأطفال والنساء بصورة عاجلة". فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ينس لايركه، إن المنظمة بحاجة إلى هواتف تعمل بالأقمار الصناعية ومعدات اتصالات مهمة أخرى فى عمليتها لتقديم المساعدات فى تيجراى، مطالبًا الحكومة الإثيوبية بمنح التصريح لمثل هذه المعدات.

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