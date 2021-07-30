بريطانيا تكشف تفاصيل الهجوم على سفينة إسرائيلية فى بحر العرب

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، عن استهداف سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل فى هجوم فى بحر العرب قبالة سلطنة عمان، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول الهجوم.





وبحسب بيان موجز صدر عن عمليات التجارة البحرية فى المملكة المتحدة، ‏"يجرى التحقيق فى الحادث"، الذى حصل فى وقت متأخر من ‏ليل أمس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية، والموقع على بعد أكثر ‏من 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط‎.‎ كما أوضح البيان أن الهجوم "لم يتضمن ‏قرصنة". وفى وقت سابق قالت المجموعة العسكرية البريطانية ‏إنها تحقق فى حادث آخر غير مبرر فى المنطقة نفسها، لكنها لم تكشف عن ال‏مزيد من التفاصيل.‏

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