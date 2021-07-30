حفتر: يرحب بقرارات اللجنة العسكرية لفتح الطريق الساحلى: السلام خيارنا

جدة - نرمين السيد - أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، اليوم الجمعة، حرص قيادة الجيش على أن يكون مسار السلام العادل هو الخيار الاستراتيجى لمعالجة الأزمة الليبية، مؤكدًا تجاوبهم مع قرارات اللجنة العسكرية لفتح الطريق الساحلى.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، دعا قائد الجيش الليبى المجتمع الدولى لمضاعفة جهوده لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. وكانت اللجنة العسكرية "5+5" أعلنت اليوم الجمعة، عن إعادة فتح الطريق الساحلى بين شرق ليبيا وغربها، وذلك بعد عامين من الإغلاق، داعية المجتمع الدولى إلى بذل الجهود لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

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