عاجل.. السودان: 14 قتيلا فى اشتباكات قبلية غرب كردفان

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر أمنية فى السودان، اليوم الجمعة، مقتل 14 شخصًا جراء اشتباكات قبلية فى مناطق غرب كردفان.



جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر أمنية فى السودان، اليوم الجمعة، مقتل 14 شخصًا جراء اشتباكات قبلية فى مناطق غرب كردفان. وحسبما ذكرت قناة "العربية"، منذ قليل، تدخلت قوات أمنية سودانية لوقف القتال القبلى فى كردفان، وسط أنباء عن سقوط جرحة فى صفوف قوات الأمن.

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