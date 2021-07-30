الأرشفة الجديدة في تطبيق واتساب.. استرح من الرسائل المزعجة

تحديثاتٌ عديدةٌ ومميّزة يُطلقها المسؤولون عن تطبيق Whatsapp، بين الحين والآخر، إذ كشفوا مؤخرًا عن الأرشفة الجديدة في تطبيق واتساب الذي يستخدمه أكثر من ربع سكان الكرة الأرضية، لسهولته في التواصل مع الأصدقاء والزملاء في العمل بجميع دول العالم، عبر الرسال المكتوبة ومقاطع الفيديو والصوت، والصور، إضافة إلى إمكانية إرسال جميع أنواع الملفات من خلاله، وبالتالي فهو من أنسب التطبيقات الخاصة بالمراسلة لجميع الفئات وللأغراض المختلفة.

الأرشفة الجديدة في تطبيق واتساب

وعن ميزة الأرشفة الجديدة في تطبيق واتساب، كشف عبدالله السبع، الخبير التقني، عن تفاصيلها في النقاط التالية:

تتيح للمستخدم أرشفة الرسائل التلقائية أو المجموعات المزعجة في واتساب.

ويُمكن الاطلاع عليها في وقت الفراغ بعد إجراء الأرشفة.

وكان تطبيق واتساب قد أطلق ميزة للأجهزة التي تعمل بنظام iOS لمسح الرسائل تلقائيًّا.

ومن المقرر أن يتمكن المستخدم من إرسال صور ومقاطع فيديو تدمر نفسها ذاتيًّا بعد عرضها ورفضها.

كما يجد المستخدمون الذين يمتلكون حق الوصول لميزة View Once زرًّا مخصصًا، لإضافة تعليق.

استرجاع الرسائل المحذوفة من واتس آب في الآيفون دون النسخ الاحتياطي

ويوفر تطبيق واتس آب للمستخدمين، ميزة استرجاع الرسائل المحذوفة في هواتف الآيفون دون النسخ الاحتياطي، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

من خلال برنامج iPhone Data Recovery وتشغيله على الكمبيوتر. توصيل الآيفون بالكمبيوتر. النقر على وضع الاسترداد من جهاز IOS. النقر على المتابعة. اختيار التحقّق من واتس آب. النقر على الموافقة. تحديد رسائل واتس آب التي نرغب في استعادتها. النقر على الاسترجاع لحفظ الرسائل.

كيفية إخفاء الاتصال من تطبيق الواتساب

ومن المميزات المهمة التي قد تفيد في عدم الإزعاج على تطبيق واتساب، إمكانية إخفاء الاتّصال في هذا التطبيق، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى قائمة التطبيقات. تشغيل تطبيق واتساب. النقر على الإعدادات. اختيار إعدادات الحساب. النقر على إعدادات الخصوصية. تغيير الخيار الذي يتعلق بوقت الظهور الأخير إلى لا أحد.

طريقة معرفة اتصال المستخدمين في الواتساب

وكما يُمكن إخفاء الاتصال في تطبيق الواتساب، فإنه من الممكن التعرف إلى اتصال شخص ما في التطبيق من عدمه، وذلك على النحو التالي: