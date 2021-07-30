تمويل شخصي من بنك الرياض/ احصل على تمويل شخصي بدون زيارة الفروع

تمويل شخصي من بنك الرياض، نتناول اليوم مع زوارنا الكرام كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي من بنك الرياض سواء كان هذا الطلب جديد أو طلب إعادة تمويل أو تمويل إضافي بدون الذهاب إلى فرع بنك الرياض عبر أون لاين الرياض، لتحصل على هامش ربح تنافسي في خطوات ميسرة من خلال خدمة التصديق الرقمي المقدمة من منصة نافذ، إليك تفاصيل أكثر في هذا المقال.

سجل دخولك على موقع أون لاين الرياض.

اختر من القائمة الرئيسية أيقونة طلب المنتجات.

ثم منها قم بإختيار التمويل الشخصي التورق.

قم بإدخال باقي البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة.

إضغط على كلمة ارسال الطلب.

في حالة أنه تم الموافقة على طلبك سوف تحصل على رسالة على هاتفك الجوال من منصة نافذ يتم فيها الموافقة على إنشاء سند لأمر التمويل.

خطوات طلب التمويل الشخصي من خلال أون لاين الرياضشروط إعادة التمويل الشخصي عبر أون لاين الرياض

وقد أطلق بنك الرياض خدمته للتمويل الشخصي التي تمكنك أيضا من طلب إعادة التمويل من خلال كل من أون لاين الرياض أو موبايل الرياض والتي تمكن العملاء من الحصول على التمويل الشخصي بدون زيارة الفرع ،وفي حالة طلب إعادة التمويل أيضا مع شرط سداد 20% من مبلغ التمويل الجاري.

إعادةاده التمويل متاحة للعملاء من حاملي الجنسية السعودية ومن المقيمين غير السعوديين المؤهلين للحصول على خدمات التمويل وإعادة التمويل.

يتم إيداع الرواتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام سريع.

يمكنك الحصول على إعادة التمويل بعد سداد قيمة 20 بالمئة من التمويل القائم.

لا يقل عمر المتقدم على التمويل عن 18 عام في السعوديين و 22 عام لغير السعوديين.

أن يكون المتقدم مسجلا في خدمة موبايل الرياض.

تمويل بنك الرياض على التمويل العقاري

كما يقدم بنك الرياض مزايا عديدة على التمويل العقاري الذي يمنحه لعملائه، حيث يمكن من خلال التمويل العقاري امتلاك بيت جديد أو فيلا.

ويمنح بنك الرياض التمويل مع سهولة في السداد، فيقدم البنك عدة برامج للدفع وسداد قيمة التمويل وعلى العميل اختيار من بينهم مما يتناسب معه.